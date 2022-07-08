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ЦАМТО

Участники АрМИ-2022 провели заключительную, третью международную планирующую конференцию

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Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 7 июля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 6 июля состоялась заключительная, третья международная планирующая конференция по подготовке к Армейским международным играм-2022.

В конференции приняли участие члены организационного комитета, представители стран-соорганизаторов АрМИ-2022 и военно-дипломатического корпуса. Всего в конференции приняли участие 115 представителей военных ведомств из 37 стран.

Представительные делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Ирана и Узбекистана приняли непосредственное участие в заседании, представители Алжира, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая и Таджикистана принимали участие в конференции по видеосвязи.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям стран-соорганизаторов конкурсов доведены изменения в положениях о конкурсах и места проведения практических этапов состязаний на национальных территориях, а также сроки и условия приема иностранных команд, порядок материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядок пересечения границ командами-участницами АрМИ-2022, эшелонов с военной и специальной техникой.

Представителям военно-дипломатического корпуса были доведены положения и порядок проведения двух новых конкурсов, впервые вошедших в программу Армейских международных игр, – состязания специалистов железнодорожных войск "Стальная магистраль" и конкурс подразделений транспортирования боеприпасов "Специальный рывок".

Также в рамках планирующей конференции состоялись двусторонние встречи представителей российского военного ведомства и организаторов конкурсов АрМИ-2022, в ходе которых были обсуждены условия приема и подготовки команд на территории Российской Федерации и в странах, проводящих конкурсы игр.

На заседании Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2022 участники и организаторы игр обсудили ряд организационных моментов по проблемным вопросам подготовки соревнований, проведению семинара с судейским корпусом и главной судейской комиссией, организации информационного обеспечения.

В последующие дни рабочие группы от стран, участвующих в АрМИ-2022, проведут рекогносцировки мест проведения конкурсов на территории Российской Федерации.

Справочно:

Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. Всего планируется провести 36 конкурсов.

Состязания АрМИ-2022 пройдут на территории 12 государств: (Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан). Впервые один из конкурсов игр пройдет на южноамериканском континенте "Снайперский рубеж" доверено провести Венесуэле.

В настоящее время подтвердили свое участие в АрМИ-2022 275 команд из 37 государств. Команды Нигера и Руанды примут участие в играх впервые.

В рамках АрМИ-2022 уже был проведен зимний международный конкурс "Саянский марш", в котором приняли участие девять команд горных подразделений из восьми стран. Россию наряду с мужской сборной представляла женская сборная, выступающая вне зачета.

Несмотря на тяжелейшие погодные условия, двухметровый снег, выпавший в Саянских горах, команды в течении двух суток совершили 50-километровый марш и выполнили 12 специальных задач. Все без исключения команды показали высокий уровень подготовки, умение действовать в экстремальных условиях. По итогам соревнований первое место заняла российская сборная, второе команда КНР, третье команда Узбекистана.

На территории КНР планируется провести три конкурса: "Суворовский натиск", "Кубок моря" Азиатско-Тихоокеанского региона, "Безопасный маршрут". На территории Республики Казахстан пройдут три конкурса "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан". В Армении пройдет конкурс "Воин мира". Республика Беларусь примет конкурсы "Уверенный прием", "Стальная магистраль" и "Полярная звезда". Иран изъявил желание провести конкурсы "Глубина", "Соколиная охота" и "Снайперский рубеж" для подразделений специального назначения. Азербайджанская Республика проведет конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря". Узбекистан проведет пять конкурсов "Верный друг", "Мастер-оружейник", "Безопасная среда", "Полевая кухня" и "Дорожный патруль. Второй год подряд конкурс "Аварийный район" примет Вьетнам. Венесуэла примет конкурс "Снайперский рубеж" для общевойсковых подразделений. Монголия по традиции примет конкурс "Конный марафон". Остальные 12 конкурсов будут проведены на территории Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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