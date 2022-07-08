СВ Индии намерены приобрести легкие многоцелевые бронемашины LAMV

ЦАМТО, 7 июля. По информации МО Индии, командование СВ страны планирует закупить около 800 легких многоцелевых бронемашин (LAMV) для применения в высокогорных районах, на равнинах и в пустынях.

Запрос об информации (RFI), являющийся начальным этапом тендерной процедуры, был опубликован 1 июля с целью доработки требований, определения категории закупки и потенциальных индийских поставщиков, способных реализовать проект и поставить бронемашины в течение 36 месяцев с даты подписания контракта. При выходе программы на серийное производство СВ Индии рассчитывают закупать 300 бронемашин LAMV в год.

Как планируется, они будут применяться разведывательными подразделениями механизированных и бронетанковых частей Сухопутных войск Индии. В RFI упоминаются две разные версии LAMV: одна с базовыми функциями, а другая с более сложными, каждая со своим набором технических требований.

LAMV первой версии будет представлять собой машину с колесной формулой 4х4 с правым рулем, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.1 во всех проекциях, включая днище, двери, ветровое стекло и оконные стекла. Расчет – не менее 4 человек, включая водителя. Машина должна транспортировать полезную нагрузку массой 1,25 т, развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе (35-45 км/ч км/ч на пересеченной местности), запас хода – до 400 км (200 км на пересеченной местности).

LAMV второй версии будет представлять собой машину с правым рулем, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2 во всех проекциях, включая днище, двери, ветровое стекло и оконные стекла. Расчет – 4 человека. Машина должна транспортировать полезную нагрузку массой 2 т, развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе (50-70 км/ч на пересеченной местности), запас хода – до 400 км (200 км на пересеченной местности). Машина должна обеспечивать возможность интеграции средств разведки и дистанционно управляемого модуля вооружения (ДУМВ) с 12,7-мм пулеметом.

Как планируется, закупка новых бронемашин будет осуществляться в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

Бронемашины LAMV должны обладать высокой мобильностью и обеспечивать защиту расчета, а также транспортировать различную боевую нагрузку, включая вооружение калибра 7,62/12,7 мм, боеприпасы, средства наблюдения (РЛС обнаружения наземных целей, тепловизоры на выдвижной мачте) и связи, необходимые для выполнения поставленных задач.

Применять технику планируется на равнинной и пустынной местности, а также в высокогорных заснеженных районах восточного Ладакха и северного Сиккима (на высотах до 5000 м). Машины, в частности, должны будут обеспечивать раннее обнаружение противника с применением интегрированных БЛА. Усовершенствованная версия должна быть оснащена интегрированной системой наблюдения и целеуказания, которая может включать привязные БЛА, разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы для поражения выявленных целей.