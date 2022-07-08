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Власти США исключают Афганистан из числа своих союзников вне НАТО. Об этом президент страны Джо Байден уведомил лидеров обеих палат американского Конгресса.
Такое сообщение сделала пресс-служба Белого Дома.
Статус основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса Кабул подучил в 2012 году. Теперь американский лидер намерен его отозвать.
- заявил Байден.
Мирное соглашение между афганским движением «Талибан»* и американским правительством было подписано в Катаре в феврале 2020 года. Стороны договорились, что Соединенные Штаты выведут из Афганистана свой военный контингент к 1 мая следующего 2021 года. Со своей стороны радикалы пообещали отказаться от использования территории страны во вред американцам и странам союзной коалиции.
Вашингтон стал соблюдать все договоренности с талибами и не проводил против них никаких боевых операций, но в одностороннем порядке решил продлить срок вывода войск из Афганистана до 11 сентября.
«Талибан»* воспринял это как грубое нарушение. Его вооруженные формирования взяли под контроль практически всю территорию страны к 15 августа. Из-за этого американцам и их союзникам пришлось ускорить эвакуацию, которая окончательно завершилась 30 августа 2021 года.
«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.