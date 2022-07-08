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Власти США исключают Афганистан из числа своих союзников вне НАТО. Об этом президент страны Джо Байден уведомил лидеров обеих палат американского Конгресса.

Такое сообщение сделала пресс-служба Белого Дома.

Статус основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса Кабул подучил в 2012 году. Теперь американский лидер намерен его отозвать.

Я уведомляю о своем намерении отменить определение Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО

- заявил Байден.

Мирное соглашение между афганским движением «Талибан»* и американским правительством было подписано в Катаре в феврале 2020 года. Стороны договорились, что Соединенные Штаты выведут из Афганистана свой военный контингент к 1 мая следующего 2021 года. Со своей стороны радикалы пообещали отказаться от использования территории страны во вред американцам и странам союзной коалиции.

Вашингтон стал соблюдать все договоренности с талибами и не проводил против них никаких боевых операций, но в одностороннем порядке решил продлить срок вывода войск из Афганистана до 11 сентября.

«Талибан»* воспринял это как грубое нарушение. Его вооруженные формирования взяли под контроль практически всю территорию страны к 15 августа. Из-за этого американцам и их союзникам пришлось ускорить эвакуацию, которая окончательно завершилась 30 августа 2021 года.

«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.