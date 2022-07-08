В ЕС больше озабочены Украиной, чем своими гражданами. Это серьезный риск

Европа должна признать, что народное благосостояние – самая важная политическая задача

Кажется, что в российско-украинском конфликте Европа продемонстрировала беспрецедентное единство, пишет "Хуаньцю шибао". Но рост цен и энергетический кризис все чаще толкают европейцев к уличным протестам и выражению вотума недоверия правительству. Политики должны осознать, что сосредоточение внимания на конфликте, а не на народном благосостоянии обернется неприятными последствиями, уверен автор.

Лю Цзокуй

В Германии, являющейся экономической державой номер один в Европе, недавно повысились цены на различные продукты питания и предметы первой необходимости по причине высоких темпов инфляции. Население страны требует больше государственных дотаций. 2 июля канцлер Олаф Шольц выступил с видеообращением, в котором призвал людей объединить усилия, чтобы справиться с ростом цен. Однако, помимо инфляции, Германия также столкнулась с энергетическим кризисом, связанным с нехваткой природного газа. Можно сказать, что такая ситуация в последнее время стала распространенной среди многих европейских стран.

После начала российско-украинского конфликта Европа и Соединенные Штаты продемонстрировали "беспрецедентное единство". В частности, Европейский союз продемонстрировал высокую степень единодушия на уровне принятия решений. Казалось, что Европа дружно собралась с силами для преодоления кризиса. Но на самом деле под кризисом скрываются "риски раскола", которые начали проявляться один за другим, отчего Европа столкнулась с большими трудностями в области безопасности и развития.

Во-первых, геополитический сдвиг в процессе принятия решений в Европе в конечном счете происходит за счет благосостояния народа. Сохраняющаяся нестабильность и фрагментация политической ситуации демонстрирует увеличение разрыва между народом и элитой. Принятие элитой множества ключевых решений способствовало введению шести пакетов санкций против России. Это привело к постепенной утрате связей с Москвой в области энергетики, финансов, науки и технологий, безопасности и других сферах, а также к поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Эта серия политических операций отражает то, что антикризисное мышление европейской элиты заключается в усилении борьбы с Россией. Но этот безрассудный подход реагирования на кризис постепенно оборачивается против общественного мнения и оппозиционных сил.

Такая политика привела к бешеному росту цен. По причине высокой инфляции многие европейцы начали выходить на акции протеста. Например, 20 июня более 80 тысяч бельгийцев вышли на улицы Брюсселя и устроили демонстрацию в знак протеста против резкого роста цен. Из-за протестов на некоторое время было парализовано движение транспорта в стране. Поскольку демонстрации происходили в европейской столице, это привлекло внимание всего мира. В мае этого года показатель инфляции в Бельгии составил 8,97%, что является самым высоким показателем с 1982 года. В июне инфляция достигла 9%, населению с низким и средним уровнем дохода жить становится все труднее.

Во-вторых, изменения в политической ситуации проявляются также в усугублении разногласий между правящей партией и оппозиционными силами. В конце прошлого месяца Народное собрание Болгарии проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Это первый такой случай в стране. Следуя за действиями США, правительство Петкова ввело жесткие санкции против России, что усложнило жизнь народа. Болгария очень зависит от поставок российских энергоносителей, правительство Петкова отказалось проводить расчеты в рублях, как потребовала Россия, в результате около 90% поставок природного газа в страну было прекращено. Правительство Петкова также намерено увеличить присутствие НАТО в Болгарии. Эти меры усилили разногласия внутри правящей коалиции, что в конечном итоге привело к свержению правительства во главе с Петковым оппозиционной партией с помощью общественного мнения.

Если политические эпизоды в Бельгии и Болгарии все еще требуют наблюдения, сигнал, высланный недавними выборами в законодательный орган Франции, заслуживает большего внимания. Союз политических партий во главе с президентом Эммануэлем Макроном получил только 245 из 577 мест в Национальной ассамблее, абсолютное большинство было потеряно. Результаты голосования также отражают разногласия внутри элиты, принимающей решения по вопросам внутренней и внешней политики Франции, и, по сути, это также демонстрирует неудовлетворенность народа политикой правительства. Ранее с вотумом недоверия также столкнулся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Хотя ему удалось избежать вотума недоверия, это отразило разногласия внутри партии и недовольство народа.

В-третьих, затяжной конфликт между Россией и Украиной негативно сказывается на общественном мнении в Европе. В будущем это приведет к тому, что политика элиты столкнется с популистскими политическими вызовами. Ситуация, сложившаяся на Украине, несет за собой широкий спектр последствий. В особенности возникают проблемы в энергетической, финансовой и продовольственной отраслях, которые связаны с народным благосостоянием, что неизбежно сказывается на настроении европейцев. Вслед за продолжением российско-украинского конфликта в Европе сохраняется стремительный рост цен на энергоносители и продовольствие, а уровень потребления продолжает оставаться высоким. После начала конфликта на Украине европейский народ поддержал правительство в вопросах безопасности и политкорректности, но правительство не смогло в полной мере учесть жизненные потребности людей при реализации ряда политических мер. В результате от применения различных политических инструментов страдает народ.

Возьмем в качестве примера Великобританию. С момента официального выхода Британии из Евросоюза в январе 2020 года экономическая ситуация в стране находилась в упадке. В 2020 году экономика сократилась на 9,3% – это худший показатель за последние 300 лет. Рост цен на энергоносители и продовольствие, вызванный российско-украинским конфликтом, усилил давление инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен в марте 2022 года составил 7%, а в апреле и мае вырос до 9% и 9,1% соответственно. Это рекордное значение с 1982 года. В апреле 2022 года наблюдался самый большой месячный рост цен на природный газ и электроэнергию в Великобритании с 1988 года. В годовом исчислении данный показатель побил рекорд 1970 года.

Все эти признаки также означают, что европейское единство может быть лишь временным. Единство в политическом отношении не способствует решению проблемы благосостояния народа, что, возможно, представляет самую большую трудность, стоящую перед Европой в настоящее время. Это проблема, которую правящая элита обязана тщательно изучить и решить.

Международное сообщество ожидает, что антироссийская политика некоторое время будет оказывать влияние на европейцев. По крайней мере, до следующего избирательного цикла европейская политическая экосистема останется стабильной из-за стремления к безопасности. Однако антиэлитарные настроения в народе возникли гораздо быстрее, чем ожидалось. Народ не стал ждать следующих выборов, в Европе уже происходят политические потрясения. Если конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться, Европу ждет кульминация реального политического кризиса. Европейская элита, принимающая решения, должна осознать, что сосредоточение внимания только на конфликте, а не на народном благосостоянии, неизбежно обернется неприятными последствиями.

В условиях российско-украинского конфликта Европа оказалась на новом перекрестке. Как отметили некоторые комментаторы, после обострения ситуации на Украине она больше всех пострадала от кризиса. В вопросе о том, как остановить потери, Европа выбрала геополитический подход. В политической обстановке, сложившейся на сегодняшний день, геополитизация и стремление к конфронтации с Россией постепенно ослабили надежду на компромисс и мирные переговоры. Европейская политика сфокусирована на распространении "деруссификации", на основании которой впоследствии осуществляется трансформация или корректировка мер в области экономики, финансов, энергетики, безопасности и обороны, гуманитарных наук и других сферах. В политике некоторых стран Центральной и Восточной Европы уже ведется масштабный процесс "деруссификации". Эти страны имеют глубокие исторические корни и традиции в отношении "антироссийских настроений", и в этом кризисе они превратились из сторонников в лидеров. Будет ли распространяться эта политическая экосистема и захватит ли всю Европу, станет ли это временным или длительным явлением – еще предстоит увидеть.

При общей тенденции враждебности к России в нынешней европейской политике не стоит забывать о проблемах жизнеобеспечения народа. Европейцы будут отдавать голоса тем политикам, которые сфокусированы не на геополитике, а на решении проблемы народного благосостояния. Турбулентность будет возникать все чаще. Европейские политики должны учесть, что в условиях кризиса народное благосостояние – самая важная политическая задача, иначе они обречены утонуть в популизме.