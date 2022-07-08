Британская армия слишком мала. Она не сможет даже защитить королевство

Парад павлинов британской армии

Британскую армию называют "лучшей маленькой армией в мире", но на деле это младший помощник американских вооруженных сил, который не может вести самостоятельные действия, утверждает Politico. Она невелика и продолжает сокращаться, и это на фоне катастрофического дефицита артиллерии. Чтобы страна могла хотя бы защитить королевство, необходимо резко увеличить расходы на оборону.

Джеймс Снелл

Предполагается, что британская армия способна выполнять задачи по защите королевства — но справедливо ли такое представление?

Британские войска не задействованы в боях на Украине. Вклад страны в вооружение и подготовку украинских вооруженных сил также не самый большой. И Британия не обеспечивает поддержку украинской экономики так, как ее соседи.

Но, несмотря на это, Лондон играет огромную роль в пропаганде конфликта — как с украинской, так и с российской стороны.

Недавно министерство обороны Украины сняло музыкальное видео с выражением признательности Лондону за помощь. В это же время на российском государственном телевидении ведущие выражают недовольство британской непримиримостью и интригами, одновременно планируя, как именно будет уничтожена Великобритания с помощью ядерных боеголовок. И размышляют, попадет ли министр иностранных дел Лиз Трасс (Liz Truss) в ад за введение санкций против патриарха РПЦ.

В каждом из случаев это преувеличение. Великобритания не является ни самым большим союзником Украины, ни заклятым врагом России. И на фоне воинственной риторики (иногда триумфально звучащей со стороны правительства самой Великобритании) предполагается, что британская армия способна выполнять задачи по защите королевства. Но справедливо ли это представление?

Такого серьезного фиаско России на Украине никто не ожидал. Военные аналитики, специализирующиеся на российских вооруженных силах, такие как Майкл Кофман (Michael Kofman) и Роб Ли (Rob Lee), задокументировали военные неудачи Москвы в связи с неверными представлениями Кремля о том, как ведутся вооруженные конфликты.

Но вместо того, чтобы кричать о пропасти между представлениями и реальностью, следует принять во внимание очевидную возможность: вооруженные силы богатых стран мира и НАТО совершают или могли бы совершить подобные ошибки.

Недавние испытания военной доблести Запада неутешительны. Эпоха борьбы с терроризмом не доказала, что вооруженные силы западных стран непобедимы.

США на протяжении длительного времени терпели стратегическое поражение в Афганистане, кульминацией которого стал унизительный крах в августе 2021 года. Францию (страну НАТО, которая ценит стратегическую автономию и за последние два десятилетия провела несколько военных миссий в африканском регионе Сахель) изгнала из Мали тамошняя хунта, и на большей части региона ее место заняли Соединенные Штаты. И африканские диктаторы все чаще обращаются за помощью к более жестоким — и более заинтересованным и усердным — российским наемникам.

Британии не хватает военного потенциала даже для проведения самостоятельных действий, подобно Франции.

В недавно вышедшей книге Саймона Акама (Simon Akam) описана британская армия, которой недостает культуры, уверенного руководства и финансирования. Это вооруженные силы, вечно не понимающие, для чего они нужны. Акам документально доказывает, что в Ираке и Афганистане британские войска были разбиты и более десяти лет сокращались и деградировали.

Войска, которые иногда представляют как "лучшую маленькую армию в мире", на практике просто служат младшим помощником американских вооруженных сил. Например, во время последней серьезной военной операции, в которой участвовала британская армия (борьбы с "Исламским государством"*), Великобритания в определенный момент предоставила только шесть истребителей "Тайфун" из числа боевого состава, а еще три находились в резерве.

В Великобритании армия — это лейкопластырь, с помощью которого политики латают прорехи в других государственных учреждениях. Военнослужащие планируют и проводят кампании по вакцинации, водят тяжелые грузовики, когда не хватает водителей, и часто берут на себя роль "трещащих по швам" полицейских сил под эгидой принятого в 2004 году Закона о чрезвычайных ситуациях невоенного характера.

На прошлой неделе Борис Джонсон нехотя согласился увеличить расходы на оборону к концу десятилетия. По первоначальным прогнозам, к 2022 году они должны были сократиться до ничтожных 2% от ВВП (минимум для членов НАТО). Джонсон какое-то время тянул с этим, несмотря на то, что министр обороны публично заявил, что вооруженные силы страны существуют на "диете надувательства и пускания пыли в глаза, пустотелых образований и невероятной экономии на эффективности".

Номинально общая численность личного состава британских вооруженных сил превышает 190 тысяч человек. Но это примерная цифра — и она явно завышена. К 2025 году британская армия фактически сократится до 72,5 тысяч, что военный аналитик Джонатан Китсон (Jonathon Kitson) сравнивает с заполненным до отказа футбольным стадионом среднего размера – при этом с безнадежным недостатком артиллерии.

Согласно статистическим данным, предоставленным третьими сторонами, например, полученными из доклада Международного института стратегических исследований "Соотношение военной мощи 2022" (Military Balance 2022), оборонный бюджет Великобритании по-прежнему является третьим по величине в мире. Но, как показали многочисленные парламентские расследования в области военных закупок, в том числе в декабре прошлого года, он обременен расточительством и неэффективными расходами.

Это игра чисел, и во всей Европе страны увеличивают расходы на оборону. В общей сложности в 2021 году 11 членов НАТО потратили на оборону более 2% от своего ВВП — и это больше, чем три государства в 2014 году.

Например, Германия в феврале объявила о значительном увеличении военных расходов, а министр финансов либертарианец Кристиан Линднер (Christian Lindner) подверг острой критике тех, кто беспокоится о новых долгах в размере 100 миллиардов евро. По его словам, это была инвестиция в свободу страны.

В Британии так не говорят.

В связи с этим, поскольку Швецию и Финляндию теперь официально пригласили вступить в НАТО, стоит изучить не только природу российского империализма, который вынудил их это сделать, но и то, почему раньше они чувствовали себя в безопасности.

Для сохранения нейтралитета необходимо мощное оружие и большое количество людей. Финская армия оценивает свою резервную численность примерно в 900 тысяч человек, и у нее есть планы быстрого вооружения и мобилизации значительной части взрослого населения на случай вторжения.

Когда российские стратеги сокрушаются по поводу того, что боевые действия на Украине по характеру являются борьбой на истощение, они также опираются на цифры.

Игорь Гиркин (он же Стрелков), отставной офицер службы внутренней безопасности ГРУ и командующий российскими и союзными войсками в Донецкой и Луганской областях с 2014 года, жалеет, что Россия называет этот конфликт "специальной военной операцией". Поскольку это не "война", Россия ведет боевые действия, используя армию численностью по штатам мирного времени. Только массовая мобилизация, сокрушается Гиркин, может обеспечить равные силы с украинцами, способными вывести на поле боя миллион человек.

Аналогичное мнение высказал Михаил Ходаренок, бывший полковник, который в мае во время ток-шоу на государственном телеканале якобы "пошел вразнос". Мобилизация имеет значение — это игра чисел.

Но британская армия невелика и сокращается в размерах. Ее военно-морской флот дорогостоящ, но не является мощным и большим. И для защиты родных островов, а также проведения операций в Индо-Тихоокеанском регионе для укрепления оборонного альянса AUKUS с Австралией и США может понадобиться больше, чем просто два авианосца, шесть эсминцев, 12 фрегатов, девять подводных лодок и сохранившийся линейный корабль Горацио Нельсона "Виктори".

Если бы Британия хотела соответствовать представлениям России и Украины о ее военной значимости, она бы резко увеличила расходы на оборону. Лондон также начал бы меньше внимания уделять подготовке к конфликтам, связанным с борьбой с терроризмом, в которых потерпел тактическое поражение, и вместо этого сосредоточился бы на военных действиях между Украиной и Россией. В которых важна артиллерия, численность и для участия в которых может потребоваться значительная часть взрослого населения.

*террористическая организация, запрещенная в РФ