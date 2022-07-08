Корреспондент «Известий» показал боевую работу вертолетов Ка-52 и Ми-8

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу вертолетов Ка-52 и Ми-8 в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как узнал журналист, российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» оказывает помощь с воздуха наземным войскам. Судя по кадрам, после взлета вертолет провел разведывательную операцию и нанес противнику удар на безопасном расстоянии от цели.

Выпущенные противотанковые ракеты точно ударили по наземным объектам, уничтожив технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого «Аллигатор» вернулся на свою позицию.

Уже на земле командир экипажа Александр рассказал корреспонденту «Известий» о выполненной боевой задачи и цели которую только что поразили.

«Полет прошел великолепно. Поставлена задача уничтожение бронетехники. Это был пикап с ракетами. [С высоты полета военные на Ка-52] следили, как он «убегает», а дальше мы его просто догоняем и уничтожаем», — пояснил летчик.

Ольков узнал, что для поражения целей на расстоянии летчики используют управляемую ракету «Вихрь», дальность поражения которой составляет более восьми км. Для поиска целей используется современный радиолокационный комплекс. Он же контролирует воздушную обстановку.

Рядом с «Аллигатором» всегда летает российский многоцелевой вертолет Ми-8. Он надежно прикрывает Ка -52 во время ударных миссии, рассказал журналист.

К-52 всегда в зоне прямой видимости летчиков Ми-8, которые во время всего полета сохраняют с боевым вертолетом визуальный контакт. Во внештатной ситуации они всегда готовы прийти экипажу на помощь.

«Нам доложили, что ведущего подбили, дали координаты, где он приземлился. На предельно малой высоте обходили препятствия. По нам [прошли] пуски стингеров. Раза с третьего подучилась подойти. Все благополучно. Ушли на базу», — рассказал «Известиям» штурман Ми -8 Иван.

Летчики Ми-8 полностью контролируют периметр с воздуха. Особое внимание уделяют пустующим зданиям, из которых может вестись огонь, добавил Иван.

Ранее, 5 июля, военный корреспондент «Известий» Иван Литомин показал кадры работы противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». По его словам, «Корнет» — очень мобильное вооружение. Переносится на треноге, устанавливается и бьет в цель на расстоянии до 5 км.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей ЛДНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».