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Вестник Мордовии

Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Отечественные вооруженные силы имеют богатый опыт использования автомобилей в условиях локальных конфликтов. Можно, например, вспомнить нахождение в Афганистане Советского ограниченного контингента. Его снабжение как раз осуществлялось транспортными колоннами.

Поддерживаемые из-за рубежа террористы делали все, чтобы сорвать их движение. В свою очередь, наши войска старались обезопасить перевозку грузов. Кроме непосредственных мер противодействия, совершенствовалась и защита самих автомобилей.

Как упоминается в известном материале "Русские гантраки: от Афгана до Чечни" (сайт "Отвага2004"), для автомобилей семейства "Урал" и "КамАЗ-4310" были созданы комплекты защиты, выдерживающие попадания пуль калибра 7,62 мм и осколков массой до 2 г.

Для "Уралов" их общий вес равнялся 184 кг, площадь перекрытия зон уязвимости - 55 процентов. Броневая защита крепилась на кабине, в том числе жалюзи на лобовом стекле.

Дополнительная броня для кабины "КамАЗа" весила 285 кг . Площадь перекрытия - семьдесят процентов.

Позже полученный опыт использовался уже для создания более современных образцов военной автомобильной техники.

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Страны
Афганистан
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