Американская оборонная компания построит новый ракетный завод

Американская оборонная компания Northrop Grumman заявила о планах построить к 2024 году новый завод по производству ракетного вооружения. Предполагается, что он будет ежегодно производить до 600 единиц оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Наше новое предприятие по интеграции ракет — это завод будущего, предназначенный для производства больших объемов ракет по доступной цене для удовлетворения растущего спроса клиентов», — заверила президент Northrop Grumman Defense Systems Мэри Петрышин.

Планируется, что поначалу на заводе будут собирать противорадиолокационные ракеты повышенной дальности AARGM-ER типа «воздух-земля». Однако в компании подчеркнули, что предприятие не ограничивается производством одного типа ракет, и легко модифицируется под новые ракетные программы.

Ранее сообщалось о планах США разработать средства защиты от гиперзвукового оружия. В рамках программы Агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor Пентагон планирует найти средства уничтожения ракет, летящих со скоростью более пяти чисел Маха. Программа пока находится на ранней стадии.