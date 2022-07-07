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Американская оборонная компания построит новый ракетный завод

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Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER), 2017 год
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER), 2017 год.
Источник изображения: Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

Американская оборонная компания Northrop Grumman заявила о планах построить к 2024 году новый завод по производству ракетного вооружения. Предполагается, что он будет ежегодно производить до 600 единиц оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Наше новое предприятие по интеграции ракет — это завод будущего, предназначенный для производства больших объемов ракет по доступной цене для удовлетворения растущего спроса клиентов», — заверила президент Northrop Grumman Defense Systems Мэри Петрышин.

Планируется, что поначалу на заводе будут собирать противорадиолокационные ракеты повышенной дальности AARGM-ER типа «воздух-земля». Однако в компании подчеркнули, что предприятие не ограничивается производством одного типа ракет, и легко модифицируется под новые ракетные программы.

Ранее сообщалось о планах США разработать средства защиты от гиперзвукового оружия. В рамках программы Агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor Пентагон планирует найти средства уничтожения ракет, летящих со скоростью более пяти чисел Маха. Программа пока находится на ранней стадии.

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
ГЗЛА
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