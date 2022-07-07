Украина запросила у США это оружие. Но шансов мало

Оружие, которое Украина просит, но не получит

США не будут поставлять Украине ЗРК "Пэтриот" для борьбы с Россией, пишет La Vanguardia. Автор статьи утверждает, что Америка не хочет "провоцировать" Москву больше, чем нужно.

Энрике Фигередо (Enrique Figueredo)

Запад решительно настроен помогать Украине столько, сколько ей потребуется для "победы" над Россией. При этом он не хочет предстать перед Москвой воюющей стороной, чтобы не провоцировать прямую эскалацию, которая может привести к более масштабной и даже мировой войне. Есть такое оружие, которое НАТО и её партнёры никогда не дадут Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что его армии нужно больше оружия, причём более современного и мощного. Сегодня, с украинской точки зрения, более лёгкое вооружение и механизированные войска отошли на второй план. Киеву нужен мощный огонь и, прежде всего, системы противоракетной обороны большой дальности. В этом Запад может помочь лишь частично.

Самая мощная, точная и испытанная американская ракетная система — установка "Пэтриот". США применяли её в Ираке, и она часто фигурирует в военных хрониках.

Этот ЗРК мог бы дать украинским силам огромное преимущество над россиянами.

Но "Пэтриот" не прибудут на украинскую землю по двум причинам, которые подходят и для другого вооружения из других стран. Обе, в сущности, можно сгруппировать в одну: не провоцировать Россию больше, чем нужно. Во-первых, для систем противоракетной обороны, защитивших от атак Израиль и американские позиции во время двух войн в Персидском заливе, требуются квалифицированные специалисты. В нынешних условиях это заставило бы США разместить на Украине своих солдат.

Это невозможно.

Вторая причина состоит в том, что такое развертывание может быть воспринято Москвой как прямое вмешательство в конфликт вне зависимости от того, ступали американские берцы на территорию Украины или нет.

Зеленский стал настойчивее говорить о необходимости поставок Украине более тяжёлых и надёжных систем ПРО — и в целом более современной техники — после того, как российские силы сконцентрировались на Донбассе, устроив там артиллерийский шторм. Территорию обстреляли ракетами и снарядами из подвижных и стационарных пушек.

По словам президента, Украине нужно современное ПРО, чтобы "подрезать крылья российским ракетам". Зеленский признал, что его вооружённые силы не могут противостоять России теми реактивными системами, которые имеются у них в распоряжении.

Израильская система, известная как "железный купол" или "железный щит", могла бы стать ещё одной современной установкой, которая уравновесила бы огневой баланс в конфликте на Украине. Это дорогая система, но у неё высокая эффективность. Взятие на вооружение этой системы стало переломным моментом, после которого израильтянам удалось нейтрализовать в воздухе десятки снарядов и ракет из Сектора Газа.

В марте Зеленский во время своего видеовыступления перед Кнессетом просил передать Украине "железный купол", но попытка оказалась безуспешной. Израиль предпочитает наращивать гуманитарную помощь, а не вмешиваться в конфликт отправкой ПРО, усовершенствованного оружия и вообще каких-либо наступательных систем.

В целом Запад поддерживает баланс между необходимостью помогать Украине и при этом сильно не раздражать Россию, и это зачастую приводит к тому, что поставки оружия задерживаются или оно не доходит совсем. США и Германия отлично иллюстрируют эту ситуацию. В обоих случаях речь шла о поставке передовых систем противоракетной обороны.

США наконец поставили Украине неопределённое количество усовершенствованных артиллерийских систем HIMARS средней дальности. Эти РСЗО уничтожают цели с высокой точностью на расстоянии до 300 километров, если их конфигурация доведена до пуска тактической баллистической ракеты типа ATACMS, а не шести ракет меньшего радиуса действия. Эта установка превосходит по качеству российские аналоги и даст определённое преимущество украинской стороне, которая пытается уничтожить нескончаемые запасы снарядов противника.

Германия тоже выражала сомнения и до последнего откладывала отправку ПРО, о которых так просил Зеленский канцлера Олафа Шольца. Берлин сосредоточился в основном на оборонительном вооружении, но уже одобрил отправку четырёх пусковых установок типа Mars II с дальностью стрельбы 80 километров, а также несколько своих лучших систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Запад взял слово с Украины, что современные ракетные системы, которые она получила в качестве помощи, не будут использоваться для ударов по российской территории. Но это не значит, что силы Киева не будут делать этого собственным арсеналом. Такие эпизоды уже случались.

Среди западных стран больше всего пожертвовали Украине США (25,45 миллиарда долларов) и Великобритания (2,53 миллиарда долларов). Киеву на один лишь государственный аппарат, не считая оружия, требуется пять миллиардов долларов в месяц.

Какой бы щедрой ни была международная помощь, маловероятно и изначально было исключено, что Украина получит современные боевые самолёты, о которых она так просит. Она может получить разве что советские модели, оставшиеся у союзников. Не получит Киев и такие разведывательные беспилотники, как Predator или Global Hawk. Украинцы по-прежнему должны будут полагаться на западную разведку и переданные ею координаты, которые помогут при выборе целей. Но ударить по ним ВСУ смогут только имеющимся сейчас в распоряжении оружием.