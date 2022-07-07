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Путин поздравил 80-й танковый полк с присвоением наименования «гвардейский»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин 6 июля поздравил командование и личный состав 80-го гвардейского танкового Краснознаменного полка с присвоением ему почетного наименования «гвардейский». Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — отметил он.

Путин выразил убежденность в том, что солдаты и офицеры-гвардейцы будут хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны.

Глава государства также пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.

Указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку российский лидер подписал ранее, 5 июля. Отмечалось, что наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

До этого, 30 мая, президент РФ присвоил почетное звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения, 18 апреля — 64-й отдельной мотострелковой бригаде.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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