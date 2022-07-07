Китай успешно развернул парус для свода с орбиты ступени ракеты

КНР впервые применила парус для свода с орбиты элементов отработавшей ракеты-носителя. В конце июня разгонный блок ракеты-носителя«Чанчжэн-2D» развернул парус площадью 25 квадратных метров, который поможет ему быстрее сойти с орбиты, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Тонкий парус также может использоваться для свода малых спутников с низкой околоземной орбиты в атмосферу Земли, где они сгорают. К настоящему моменту были запущены несколько аппаратов для демонстрации этой технологии, такие как InflateSail, URSA MAIOR и Taurus 1.

23 июня 2022 года с космодрома Сичан состоялся успешный запуск китайской ракеты-носителя«Чанчжэн-2D», которая вывела на околоземную орбиту три спутника-разведчика серии «Яогань». После этого, 26 июня была успешно развернута система спуска с орбиты верхней ступени ракеты — это парус из четырех сегментов, растягивающихся между опорами, общей площадью 25 квадратных метров. Это первый парус, примененный для сведения элементов ракеты-носителя. Ожидается, что с его помощью разгонный блок, массой около 300 килограмм, находящийся сейчас на высоте около 490 километров, через два года войдет в атмосферу и сгорит.

Источник изображения: CASC

Источник изображения: CASC

Кроме аэродинамического паруса в космонавтике также применяется световой парус. На сегодняшний день он успешно испытан на аппаратах IKAROS, NanoSail-D и LightSail 2. Несмотря на ряд недостатков светового паруса есть проекты создания аппарата к Меркурию или межзвездного зонда с его использованием. Кроме того, ранее мы рассказывали о том, как графеновый солнечный парус взлетел при помощи лазера в лабораторных условиях.

Александр Войтюк