«Лаборатория Касперского» выпустит операционную систему для ПК и смартфонов

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил, что его компания планирует выпустить собственную операционную систему, предназначенную для компьютеров и смартфонов.

Он заявил, что уже существующая KasperskyOS используется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, однако в «Лаборатории Касперского» давно думают о создании операционной системы для обычных пользователей.

Да, будет [операционная система], но когда — не скажу. Я просто человек суеверный, — просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза. — Евгений Касперский.

О тестировании гаджетов с KasperskyOS внутри компании стало известно ещё в конце 2019 года. На тот момент было объявлено, что фирменная ОС может использоваться для интернета вещей и промышленности.