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Ростех

Ростех представил «умный цех» для промышленности

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Концепция высокотехнологичного цеха
Концепция высокотехнологичного цеха.
Источник изображения: Виктор Молодцов/Ростех

Станкоинструментальный холдинг Госкорпорации Ростех «Механика», ГК «Цифра» и МГТУ «СТАНКИН» представили концепцию высокотехнологичного цеха промышленности. «Умный цех» разработан на основе современных цифровых российских технологий, что позволит контролировать производительность станков и качество продукции в режиме реального времени.

Холдинг «Механика» поставит оборудование и займется сервисным обслуживанием станочного парка. Группа компаний «Цифра» использует собственные ИТ-решения для мониторинга работы парка оборудования и для создания цифрового двойника производства. МГТУ «Станкин» обеспечит проект научной базой и кадровым резервом. Кооперация позволит сотрудникам предприятий отслеживать загрузку оборудования и качество производственных процессов в удаленном режиме с мобильных устройств.

«Создание современных машиностроительных производств на базе передовых российских разработок необходимо для стабильной работы предприятий. В текущих условиях нам важно обеспечить предсказуемость работы предприятия, в том числе прогнозируя износ оборудования с помощью современных систем мониторинга и цифровых платформ. Кроме того, необходимо смотреть дальше, принимая верные решения на основе точных данных, собранных с оборудования. В условиях нестабильности рынка вопросы повышения эффективности и гибкости производства выходят на первый план. Наше сотрудничество с холдингом «Механика» даст возможность создать комплексное технологическое российское решение для машиностроительной отрасли, позволяющее постепенно снижать зависимость от импорта, а также повышать производительность», – рассказал управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин.

«Благодаря сотрудничеству с «Цифрой» и МГТУ «СТАНКИН» мы можем комплексно подойти к вопросу организации механообрабатывающего производства нового формата для промышленных предприятий России, заложить активное применение современных ИТ-решений для повышения эффективности цехов металлообработки, включая формирование новой архитектуры производственной системы, подготовку проектных команд под стратегические задачи предприятий, организацию системы управления активами, сбор и многофакторный анализ данных, предиктивный анализ состояния оборудования. Их применение даст возможность создать новые цеха, полностью соответствующие требованиям Индустрии 4.0, а также повысить эффективность использования парка оборудования на 10–30%», – отметил генеральный директор АО «Механика» Михаил Кийко.

В основе концепции «умный цех» – комплекс продуктов ГК «Цифры» (MES, EAM, MDC), отечественное станочное оборудование холдинга «Механика» производства ООО «СТАН» и АО «Станкопром», а также технологии МГТУ «СТАНКИН», включающие решения для проектирования современных предприятий на основе цифрового моделирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СТАН
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