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Интерфакс-АВН

Эстония одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Таллин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Эстония одна из первых стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

На специальной созванной в среду внеочередной сессии парламента за утверждение протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции проголосовали 79 депутатов из 101, против и воздержавшихся не было.

Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт (Andres Sutt), с приглашением Финляндии и Швеции НАТО "открыла свои двери в седьмой раз после окончания "холодной войны".

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и плавная интеграция обеих стран в политические и военные структуры НАТО отвечает интересам Эстонии. Уверяю вас, что двери НАТО останутся открытыми и для следующих стран, включая Украину, и никакая третья страна, тем более Россия, не может решать, кто вступает в НАТО, а кто нет", - сказал Сутт.

Постоянные представители стран-членов НАТО подписали протоколы о присоединении в Брюсселе 5 июля. После подписания государства-члены НАТО должны одобрить протоколы в соответствии со своим национальным законодательством.

Как только протоколы вступят в силу, генеральный секретарь НАТО направит Финляндии и Швеции официальное приглашение присоединиться. Во время переговоров о присоединении и процесса утверждения Финляндия и Швеция имеют особый статус наблюдателя, что означает позицию, аналогичную позиции союзников, но без права голоса. На них также не распространяется статья 5 договора НАТО о коллективной безопасности. На период между приглашением присоединиться и присоединением обе страны получили оборонные гарантии от США, Великобритании, Франции, Германии и стран Северной Европы, которые включают совместную деятельность в области обороны, включая проведение учений.

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