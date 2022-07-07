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РИА Новости

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

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Сапер
Сапер.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии искать и обезвреживать боеприпасы

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии могут наделить полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроектом в статью 15 закона "О гражданской обороне" вносятся изменения, наделяющие спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания, говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, авторы отмечают, что наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В настоящее время инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляют поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.

Разработчики указывают, что предлагаемые новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
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