В ЦНИИ инженерных войск запатентовали десантируемый комплекс инженерного обеспечения боя

Он включает бронетранспортер, два автомобиля и контейнеры

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева запатентовал комплекс инженерного обеспечения боя со сменными взаимозаменяемыми контейнерами для аэромобильных и десантируемых подразделений. Он позволяет увеличить их возможности, а также повысить автоматизацию при выполнении инженерных задач. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Десантируемый комплекс включает бронетранспортер десантный, бронеавтомобиль, колесный транспортный автомобиль и комплект контейнеров. Бронетранспортер десантный выполнен таким образом, что между механиком-водителем и силовым отделением образовано незаполненное пространство, куда посредством гидравлического подъемного устройства устанавливается контейнер. Бронеавтомобиль дополнительно оборудован гидравлическим подъемным и фиксирующим устройствами. Комплект контейнеров - различные по своему предназначению типы контейнеров для выполнения задач инженерного обеспечения", - указано в документе.

Предполагается, что комплекс десантируется на площадку приземления вблизи места выполнения задач, после чего бронетранспортер или бронеавтомобиль загружает на себя один из контейнеров, выполняет задачу и меняет использованный (или ненужный) контейнер на другой, в зависимости от тактической обстановки.

Как уточняется в патенте, различные по своему предназначению контейнеры взаимозаменяемы при выполнении задач на бронеавтомобиле и бронетранспортере. При смене тактической обстановки не нужно дополнительных усилий и времени подготовки - достаточно просто заменить контейнер, следует из текста патента. Средством транспортировки неиспользованных контейнеров выступает колесный транспортный автомобиль, оборудованный системой "эскалатор", позволяющей снимать и поднимать контейнеры по направляющим "в довольно быстрые сроки".

"Бортовые компьютеры на бронеавтомобиле и бронетранспортере выведены в систему АСУ для мгновенного обмена данными с командирами соседних подразделений во время ведения общевойскового боя. Так, например, формуляр заграждений на месте установки минного поля заполняется во время выполнения задачи, а когда бронеавтомобиль или бронетранспортер возвращаются на исходный рубеж, границы минного поля передаются командирам соседних подразделений для ведения грамотных тактических действий", - говорится в патенте.

Оборудование, размещаемое в контейнере "установка разминирования", предназначено для создания прохода в минном поле противника, контейнер "минный заградитель" содержит оборудование и боеприпасы для установки дистанционного минного поля. Кроме того, подразумеваются контейенеры "пункт добычи и очистки воды", "дизель-генератор" и "комплект средств инженерной разведки". Как подчеркивается в патенте, использование комплекса позволит увеличить возможности инженерных аэромобильных подразделений всех видов и родов войск, повысить автоматизацию большинства инженерных задач, выполняемых аэромобильными подразделениями и сократить время подготовки к их выполнению.