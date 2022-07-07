Войти
ТАСС

В ЦНИИ инженерных войск запатентовали десантируемый комплекс инженерного обеспечения боя

543
0
+1
БТР-МДМ «Ракушка»
Авиадесантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» на RAE-2015.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Он включает бронетранспортер, два автомобиля и контейнеры

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева запатентовал комплекс инженерного обеспечения боя со сменными взаимозаменяемыми контейнерами для аэромобильных и десантируемых подразделений. Он позволяет увеличить их возможности, а также повысить автоматизацию при выполнении инженерных задач. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Десантируемый комплекс включает бронетранспортер десантный, бронеавтомобиль, колесный транспортный автомобиль и комплект контейнеров. Бронетранспортер десантный выполнен таким образом, что между механиком-водителем и силовым отделением образовано незаполненное пространство, куда посредством гидравлического подъемного устройства устанавливается контейнер. Бронеавтомобиль дополнительно оборудован гидравлическим подъемным и фиксирующим устройствами. Комплект контейнеров - различные по своему предназначению типы контейнеров для выполнения задач инженерного обеспечения", - указано в документе.

Предполагается, что комплекс десантируется на площадку приземления вблизи места выполнения задач, после чего бронетранспортер или бронеавтомобиль загружает на себя один из контейнеров, выполняет задачу и меняет использованный (или ненужный) контейнер на другой, в зависимости от тактической обстановки.


Как уточняется в патенте, различные по своему предназначению контейнеры взаимозаменяемы при выполнении задач на бронеавтомобиле и бронетранспортере. При смене тактической обстановки не нужно дополнительных усилий и времени подготовки - достаточно просто заменить контейнер, следует из текста патента. Средством транспортировки неиспользованных контейнеров выступает колесный транспортный автомобиль, оборудованный системой "эскалатор", позволяющей снимать и поднимать контейнеры по направляющим "в довольно быстрые сроки".

"Бортовые компьютеры на бронеавтомобиле и бронетранспортере выведены в систему АСУ для мгновенного обмена данными с командирами соседних подразделений во время ведения общевойскового боя. Так, например, формуляр заграждений на месте установки минного поля заполняется во время выполнения задачи, а когда бронеавтомобиль или бронетранспортер возвращаются на исходный рубеж, границы минного поля передаются командирам соседних подразделений для ведения грамотных тактических действий", - говорится в патенте.

Оборудование, размещаемое в контейнере "установка разминирования", предназначено для создания прохода в минном поле противника, контейнер "минный заградитель" содержит оборудование и боеприпасы для установки дистанционного минного поля. Кроме того, подразумеваются контейенеры "пункт добычи и очистки воды", "дизель-генератор" и "комплект средств инженерной разведки". Как подчеркивается в патенте, использование комплекса позволит увеличить возможности инженерных аэромобильных подразделений всех видов и родов войск, повысить автоматизацию большинства инженерных задач, выполняемых аэромобильными подразделениями и сократить время подготовки к их выполнению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
02.12.2020
С эсминцем против стратегической ракеты
02.07.2018
Эксперты: конкуренция в области разработки гиперзвукового оружия возрастает
27.06.2018
Казна отпущения
15.06.2015
ВВС Индии направили для ремонта в Россию тяжелые транспортные вертолеты Ми-26
10.06.2015
Андроид вышел на замену
26.03.2012
Центральный военный округ РФ впервые испытывает новый комплекс "полевого интернета"
22.03.2012
Американцы выдали России "бесполезные" секреты о компонентах ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации