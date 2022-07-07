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РИА Новости

Эксперт рассказал о средствах борьбы ВС России с украинскими беспилотниками

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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия сегодня обладает большим количеством средств для противодействия беспилотникам, в том числе целой линейкой "ружей", способных легко подавлять украинские дроны, многие из которых являются переделанными гражданскими коптерами, заявил РИА Новости ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее в российских СМИ опубликовали информацию о том, что в рамках спецоперации на Украине Россия впервые применила электромагнитные "ружья" "Ступор" для борьбы с беспилотниками.

"Россия сегодня располагает многими средствами борьбы с БЛА. Помимо системы "Ступор" существуют "дронобойки" семейства REX от "Калашникова", а также ружья ЛПД-801 компании "Лаборатория ППШ". Такие системы могут эффективно противодействовать украинским дронам, поскольку большинство из них являются переделанными бытовыми беспилотниками, априори не рассчитанными на применение в условиях радиоэлектронного противодействия", - сказал Федутинов.

Вместе с тем эксперт отметил, что Украина до сих пор располагает "серьезными" военными беспилотниками, которые продолжат оставаться угрозой для ВС РФ и сил республик Донбасса.

"Разработчики беспилотников также не стоят на месте и совершенствуют свои системы… что в целом снижает уязвимость беспилотных систем от такого рода радиоэлектронного воздействия", - добавил Федутинов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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