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РИА Новости

Минобороны опубликовало видео с брошенной украинской техникой в Лисичанске

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором показана брошенная украинскими войсками бронетехника.

На записи видны выстроенные на дорогах баррикады из подбитой техники, в том числе бронеавтомобилей "Козак", грузовиков, БТР и "Газелей". Вдоль некоторых улиц выкопаны траншеи.

Отмечается, что эти кадры косвенно свидетельствуют о том, что ВСУ планировали вести затяжные уличные бои, но в итоге решили отступить.

В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции республики установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.

Ранее союзные войска уже освободили значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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