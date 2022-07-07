В США рассказали о «пугающем» советском истребителе

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25 (по кодификации НАТО: Foxbat) пугал западных военных. Разработанный в 1960-х годах МиГ-25 остается самым быстрым серийным самолетом, пишет обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

«Из всех советских истребителей и перехватчиков времен холодной войны ни один по-настоящему не пугал западных стратегов и тактиков ВВС так, как Foxbat... по крайней мере, поначалу», — пишет издание.

Самолет стал ответом СССР на опытный американский бомбардировщик XB-70 Valkyrie. Перехватчик состоял на вооружении авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Максимальная скорость самолета составляла 3,2 числа Маха (3951 километр в час), но ее ограничили до 2,8 числа Маха. МиГ-25 получил силовую установку с двумя турбореактивными двигателями Р15Б-300.

Отмечается, что МиГ-25, который разрабатывали для перехвата бомбардировщиков, использовали в качестве истребителя. В ходе войны в Персидском заливе МиГ-25 военно-воздушных сил Ирака сбил американский F/A-18 Hornet ракетой Р-40РД.

«МиГ-25 по сей день остается на ограниченном вооружении, а именно в Алжире и Сирии, что позволяет ему претендовать на звание самого быстрого пилотируемого серийного самолета, находящегося в эксплуатации», — пишет Орр.

В январе в публикации Sohu отметили, что российский перехватчик МиГ-31 обладает уникальными характеристиками.