Войти
ЦАМТО

Austal USA поставит Береговой охране США патрульные катера на сумму 3,3 млрд. долларов

495
0
0
Корабль береговой охраны класса Legend
Корабль береговой охраны класса Legend.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 6 июля. Компания Austal USA объявила о заключении контракта стоимостью до 3,3 млрд. долл. (4,35 млрд. австрал. долл.) на разработку рабочего проекта и поставку 11 патрульных катеров для Береговой охраны США.

Начальный контракт стоимостью 208 млн. долл. предусматривает строительство головного катера и включает опционы на постройку еще 10 кораблей. Ожидается, что строительство головного катера начнется в 2023 году. Она будет проходить на новом заводе Austal USA в Мобайле (шт.Алабама), строительство которого обошлось в 100 млн. долл.

Заказанные катера займут промежуточное положение между большими патрульными кораблями (National Security Cutter) класса "Лэдженд", обеспечивающими патрулирование в открытом океане в самых сложных условиях, и скоростными патрульными катерами класса "Сентинел", которые выполняют задачи в ближней морской зоне. Новые катера предназначены для выполнения различных задач, включая обеспечение правопорядка на море, противодействие незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, а также проведение поисково-спасательных операций.

Длина катера составит 110 м, ширина – 16 м, расчетная максимальная скорость – 22,5 узла, дальность плавания на скорости 14 узлов – 10,2 тыс. морских миль, автономность – 60 суток. Каждый катер сможет действовать как самостоятельно, так и в составе оперативных групп. Катера можно будет использовать в качестве мобильной платформы управления при участии в операциях по ликвидации последствий ураганов и других чрезвычайных ситуаций. Катера также будут выполнять задачи в арктических регионах, обеспечивая защиту торговых путей и месторождений углеводородов на Аляске.

Общая потребность Береговой охраны США в кораблях этого класса оценивается в 25 ед.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Похожие новости
22.03.2021
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
03.11.2020
Четвертак «Свобод»
21.11.2018
ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-11
03.08.2018
Американские ВМС покупают пять проектов фрегатов
29.08.2013
ВМС США завершили приемочные испытания очередного прибрежного боевого корабля
10.12.2012
Austal передала Военному командованию морских перевозок США первое высокоскоростное транспортное судно JHSV
31.10.2012
General Electric поставила ГТУ LM2500 для корабля Jackson (LCS-6)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации