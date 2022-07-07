Austal USA поставит Береговой охране США патрульные катера на сумму 3,3 млрд. долларов

ЦАМТО, 6 июля. Компания Austal USA объявила о заключении контракта стоимостью до 3,3 млрд. долл. (4,35 млрд. австрал. долл.) на разработку рабочего проекта и поставку 11 патрульных катеров для Береговой охраны США.

Начальный контракт стоимостью 208 млн. долл. предусматривает строительство головного катера и включает опционы на постройку еще 10 кораблей. Ожидается, что строительство головного катера начнется в 2023 году. Она будет проходить на новом заводе Austal USA в Мобайле (шт.Алабама), строительство которого обошлось в 100 млн. долл.

Заказанные катера займут промежуточное положение между большими патрульными кораблями (National Security Cutter) класса "Лэдженд", обеспечивающими патрулирование в открытом океане в самых сложных условиях, и скоростными патрульными катерами класса "Сентинел", которые выполняют задачи в ближней морской зоне. Новые катера предназначены для выполнения различных задач, включая обеспечение правопорядка на море, противодействие незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, а также проведение поисково-спасательных операций.

Длина катера составит 110 м, ширина – 16 м, расчетная максимальная скорость – 22,5 узла, дальность плавания на скорости 14 узлов – 10,2 тыс. морских миль, автономность – 60 суток. Каждый катер сможет действовать как самостоятельно, так и в составе оперативных групп. Катера можно будет использовать в качестве мобильной платформы управления при участии в операциях по ликвидации последствий ураганов и других чрезвычайных ситуаций. Катера также будут выполнять задачи в арктических регионах, обеспечивая защиту торговых путей и месторождений углеводородов на Аляске.

Общая потребность Береговой охраны США в кораблях этого класса оценивается в 25 ед.