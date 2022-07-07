В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР, сообщили в Минобороны.

"В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", — сказали в ведомстве.

Помимо этого, российская авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.

"Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", —сказали в ведомстве.

ВКС также уничтожили:

— шесть пунктов управления ВСУ;

— пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области

— шесть оружейных складов;

— 27 районов сосредоточения сил противника;

— радиолокационную станцию наведения системы С-300.

На восточной окраине населенного пункта Соледар российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — добавили в ведомстве.

Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.