Войти
Naked Science

На Украине впервые применили «Ступор»

561
0
+1
Хотя «Ступор» появился за несколько лет до войны, официально его боевое применение до текущих событий не заявлялось
Хотя «Ступор» появился за несколько лет до войны, официально его боевое применение до текущих событий не заявлялось.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Новое оружие призвано решить проблему наиболее массовых, «гражданских» дронов. Борьба с ними с помощью обычных средств ПВО до сих пор была «стрельбой из пушки по воробьям».

Малоразмерные дроны в последний десяток лет совершили настоящую революцию на поле боя. Они позволяют корректировать огонь артиллерии с закрытых позиций по целям в окопах (часто невидимых наземному наблюдателю), в ближней прифронтовой полосе, в городской застройке за ближайшими строениями и так далее. Начиная с сирийской войны к ним также стали прикреплять небольшие боеприпасы.

В случае дронов-коптеров, способных лететь очень медленно или даже зависать перед сбросом, подобные удары могут оказаться довольно болезненными. В 2019 году, при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе (Саудовская Аравия), небольшие дроны с кумулятивными боеприпасами из переделанных гранат от РПГ, действуя роем, смогли вывести из строя заводы и дестабилизировать мировые цены

Обычным ПВО бороться с такими системами довольно сложно. В ряде случаев им не хватает умения работать по низколетящим малоразмерным объектам. Скажем, для американского «Патриота» устойчивое сопровождение целей со скоростями около 100 километров в час и менее затруднено: разработчики просто не ориентировали его радар на выполнение таких задач.

В Абкайке, помимо традиционно почти бессильных против малых дронов комплексов Patriot, завод прикрывали три батареи ПВО Skyguard, в норме сочетающие 35-миллиметровые пушки и ракеты «воздух — воздух» AIM-7 Sparrow (используются на западных истребителях). Однако и им не удалось не то что поразить стаю малоразмерных дронов, но даже вовремя заметить.

Ракетная пусковая Skyguard. Разновидность Skyguard не справилась с атакой роя малых дронов в Абкайке  

Источник изображения: Wikimedia Commons

Российская ПВО, в отличие от швейцарской Skyguard или американских Patriot, во время боев на Украине в основном сбивает такие системы, но и это трудно назвать идеальным решением проблемы. Один из командиров ракетной батареи «Тор-М2» в зоне специальной операции отмечает: «По квадрокоптерам мы стараемся работать не ракетой, а стрелковым оружием. Или передаем их на сопровождение расчетам комплексов «Панцирь», которые сбивают их своими пушками». Те же «Торы» стремятся использовать по более крупным, и от этого существенно более легким целям, таким, как «Байрактары».

Причина этого в том, что ракеты «Тора» весят за центнер и стоят намного дороже квадрокоптера с AliExpress. Однако и легким стрелковым оружием, и «Панцирем» сбить квадрокоптер бывает не просто: они очень малы, имеют поражаемую площадь как у залегшего пехотинца. Ситуация может измениться после внедрения 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом для пушек «Панциря». Но пока они, как и западные аналоги для систем ПВО, проходят испытания.

На этом фоне прогрессом выглядят электромагнитные портативные системы борьбы с квадрокоптерами. Такие «гражданские» дроны не имеют помехозащищенных каналов связи с направленной антенной, принимающей сигналы от пункта управления. Это среди прочего позволяет им быть дешевле и компактнее, но и делает слабозащищенными от электромагнитных воздействий.

Теперь, по данным анонимного источника ТАСС в военной среде, в районе боевых действий начали применять системы «Ступор». Они разработаны Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны России, до этого прототипы показывали только на выставках образцов перспективной военной техники. Отмечалось, что они находятся в разработке и еще не приняты на вооружение.

Многие версии «Ступора» оснащаются чем-то вроде прицела

Источник изображения: Wikimedia Commons

«Ступор» выглядит как переразмеренное стрелковое оружие и по принципу использования отдаленно похож: оператор наводит его на дрон, нажимает кнопку, после чего комплекс глушит канал связи между беспилотником и его оператором. Со слов источника ТАСС, это позволяет нейтрализовать дрон и принудительно посадить в нужном месте. Следует отметить, что неясно, о чем именно в этом случае речь, — о перехвате управления коптером или о его «аварийной» посадке в связи с потерей связи.

Как отмечает собеседник агентства, «необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ». С его слов, системы успешно задействуют на западе Донецкой Народной Республики. Утверждается, что система работает на расстоянии до двух километров, в секторе 20 градусов.

Среди заявленных возможностей «Ступора» — еще и подавление системы автономной (без участия оператора) навигации беспилотника. Такие часто используют для возвращения дрона к пункту управления в случае потери связи с оператором. Без работающей системы бортовой навигации это невозможно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
20.05.2022
Небо останется нашим
11.10.2021
"За ними будущее": Пентагон столкнулся с новой воздушной угрозой
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
01.07.2014
Работа над прикрытием
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации