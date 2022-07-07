На Украине впервые применили «Ступор»

Хотя «Ступор» появился за несколько лет до войны, официально его боевое применение до текущих событий не заявлялось.

Новое оружие призвано решить проблему наиболее массовых, «гражданских» дронов. Борьба с ними с помощью обычных средств ПВО до сих пор была «стрельбой из пушки по воробьям».

Малоразмерные дроны в последний десяток лет совершили настоящую революцию на поле боя. Они позволяют корректировать огонь артиллерии с закрытых позиций по целям в окопах (часто невидимых наземному наблюдателю), в ближней прифронтовой полосе, в городской застройке за ближайшими строениями и так далее. Начиная с сирийской войны к ним также стали прикреплять небольшие боеприпасы.

В случае дронов-коптеров, способных лететь очень медленно или даже зависать перед сбросом, подобные удары могут оказаться довольно болезненными. В 2019 году, при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе (Саудовская Аравия), небольшие дроны с кумулятивными боеприпасами из переделанных гранат от РПГ, действуя роем, смогли вывести из строя заводы и дестабилизировать мировые цены

Обычным ПВО бороться с такими системами довольно сложно. В ряде случаев им не хватает умения работать по низколетящим малоразмерным объектам. Скажем, для американского «Патриота» устойчивое сопровождение целей со скоростями около 100 километров в час и менее затруднено: разработчики просто не ориентировали его радар на выполнение таких задач.

В Абкайке, помимо традиционно почти бессильных против малых дронов комплексов Patriot, завод прикрывали три батареи ПВО Skyguard, в норме сочетающие 35-миллиметровые пушки и ракеты «воздух — воздух» AIM-7 Sparrow (используются на западных истребителях). Однако и им не удалось не то что поразить стаю малоразмерных дронов, но даже вовремя заметить.

Ракетная пусковая Skyguard. Разновидность Skyguard не справилась с атакой роя малых дронов в Абкайке Источник изображения: Wikimedia Commons

Российская ПВО, в отличие от швейцарской Skyguard или американских Patriot, во время боев на Украине в основном сбивает такие системы, но и это трудно назвать идеальным решением проблемы. Один из командиров ракетной батареи «Тор-М2» в зоне специальной операции отмечает: «По квадрокоптерам мы стараемся работать не ракетой, а стрелковым оружием. Или передаем их на сопровождение расчетам комплексов «Панцирь», которые сбивают их своими пушками». Те же «Торы» стремятся использовать по более крупным, и от этого существенно более легким целям, таким, как «Байрактары».

Причина этого в том, что ракеты «Тора» весят за центнер и стоят намного дороже квадрокоптера с AliExpress. Однако и легким стрелковым оружием, и «Панцирем» сбить квадрокоптер бывает не просто: они очень малы, имеют поражаемую площадь как у залегшего пехотинца. Ситуация может измениться после внедрения 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом для пушек «Панциря». Но пока они, как и западные аналоги для систем ПВО, проходят испытания.

На этом фоне прогрессом выглядят электромагнитные портативные системы борьбы с квадрокоптерами. Такие «гражданские» дроны не имеют помехозащищенных каналов связи с направленной антенной, принимающей сигналы от пункта управления. Это среди прочего позволяет им быть дешевле и компактнее, но и делает слабозащищенными от электромагнитных воздействий.

Теперь, по данным анонимного источника ТАСС в военной среде, в районе боевых действий начали применять системы «Ступор». Они разработаны Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны России, до этого прототипы показывали только на выставках образцов перспективной военной техники. Отмечалось, что они находятся в разработке и еще не приняты на вооружение.

Многие версии «Ступора» оснащаются чем-то вроде прицела Источник изображения: Wikimedia Commons

«Ступор» выглядит как переразмеренное стрелковое оружие и по принципу использования отдаленно похож: оператор наводит его на дрон, нажимает кнопку, после чего комплекс глушит канал связи между беспилотником и его оператором. Со слов источника ТАСС, это позволяет нейтрализовать дрон и принудительно посадить в нужном месте. Следует отметить, что неясно, о чем именно в этом случае речь, — о перехвате управления коптером или о его «аварийной» посадке в связи с потерей связи.

Как отмечает собеседник агентства, «необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ». С его слов, системы успешно задействуют на западе Донецкой Народной Республики. Утверждается, что система работает на расстоянии до двух километров, в секторе 20 градусов.

Среди заявленных возможностей «Ступора» — еще и подавление системы автономной (без участия оператора) навигации беспилотника. Такие часто используют для возвращения дрона к пункту управления в случае потери связи с оператором. Без работающей системы бортовой навигации это невозможно.