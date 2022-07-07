Российские военные уничтожили две американских РСЗО HIMARS на Украине

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ заявило об уничтожении высокоточными ракетами двух пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донбассе.

"В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"В районе Широкодановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - добавил он.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня. Поставлена США Украине в рамках пакета военной помощи.

С-300 - система ПВО дальнего действия, созданная в СССР в 1970-е годы, на ее базе разработано несколько модификаций, по сей день стоящих на вооружении как российских, так и иностранных вооруженных сил.