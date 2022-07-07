Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные уничтожили две американских РСЗО HIMARS на Украине

343
0
0
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ заявило об уничтожении высокоточными ракетами двух пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донбассе.

"В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"В районе Широкодановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - добавил он.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня. Поставлена США Украине в рамках пакета военной помощи.

С-300 - система ПВО дальнего действия, созданная в СССР в 1970-е годы, на ее базе разработано несколько модификаций, по сей день стоящих на вооружении как российских, так и иностранных вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
08.07.2022
Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе
01.07.2022
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный
10.06.2022
Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь
09.06.2022
Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка
09.05.2022
Окружить пути: почему ВС России не штурмуют Северодонецк и Лисичанск
19.04.2022
«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации