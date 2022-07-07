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Известия.ru

Электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Служащие Вооруженных сил РФ впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что разработка оказалась высокоэффективной в полевых условиях. «Ступор» нейтрализует технику противника, заглушая сигнал между оператором и беспилотником.

По словам источника, в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится большое количество различных моделей коптеров и БПЛА, поэтому использование переносных антидронов крайне актуально. В частности, подобную технику уже активно применяют на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 4 июля, служащий ВС России продемонстрировал корреспонденту телеканала «Известия» Валентину Трушнину использование ручного комплекса по борьбе с беспилотниками ПАРС «Ступор».

Электромагнитный комплекс был создан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ. Впервые модель «Ступор» была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Антидрон был испытан на российских БПЛА — он действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе, выводя из строя каналы навигации и передачи аппарата, а также встроенные фото- и видеокамеры.


До этого Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении украинских беспилотников с помощью ракетных систем, ПВО, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

Так, 22 июня оборонное ведомство России показало боевую работу зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С его помощью солдаты ликвидировали беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей ЛДНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
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Продукция
Tор-М2
Компании
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