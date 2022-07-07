Конфликт России и Запада так просто не разрешить: что за ним стоит

В отношениях России и Запада появились черты новой холодной войны, говорит финский профессор политологии

Новая стратегия НАТО больше напоминает стратегию времен холодной войны, чем ту, которая существовала после ее окончания, заявил финский политолог в беседе с Yle. Но он предупреждает, что нынешние конфликты невозможно разрешить так, как раньше: ситуация в мире стала более хрупкой.

Пяйви Суйкканен (Päivi Suikkanen)

В отношениях России и НАТО появились черты новой холодной войны. Напряженность охватила политические и военные отношения — а также экономические и культурные связи, говорит профессор Туомас Форсберг (Tuomas Forsberg).

"Новая стратегия НАТО больше напоминает стратегию времен холодной войны, чем стратегию, существовавшую после ее окончания", — считает Форсберг.

Приглашенный на утреннюю передачу A-studio Форсберг все же предостерегает от проведения прямых аналогий. Для холодной войны прошлого столетия был характерен глобальный раскол мировых систем, которого сейчас нет. Да и Россия меньше, чем СССР.

"Опасно полагать, что холодная война может повториться точь-в-точь. Появились новые аспекты, нынешние конфликты не получится разрешить так, как раньше. В каком-то смысле ситуация стала более хрупкой".

Форсберг напоминает, что холодная война была конфликтом идеологий. И хотя в отношениях России и НАТО есть идеологические элементы, в нынешней ситуации это не главное.

"Это скорее конфликт национальных интересов, а не идеологический конфликт", — полагает профессор политологии.

Бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен (Hannu Himanen), в свою очередь, считает, что, если о России говорят как об угрозе, это еще не означает откровенной враждебности.

В отношениях России и Запада есть определенные черты холодной войны, есть некоторое ощущение раскола, уверен Химанен. Россия изолируется от других сама, и ее изолируют, ей противостоит единый Запад.

"Конфликт имеет идеологические масштабы, он связан именно с ценностями. Это эпоха защиты национальных интересов и политики силы", — говорит Химанен.

В новой стратегии НАТО Россию представляют "главной угрозой" для безопасности стран-членов. В прошлой стратегии, утвержденной в 2010 году, Россию считали стратегическим партнером альянса.

В стратегическом концепте особое внимание уделяется задачам, ценностям и аспектам безопасности альянса.

Пятого июля главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) и Анн Линде (Ann Linde) подписали протоколы о вступлении в альянс в штаб-квартире НАТО. Подписи под документом также поставили послы 30 стран НАТО. Финляндия и Швеция получат статус стран-наблюдателей НАТО.