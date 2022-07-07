США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком

Новейшее оружие американской армии против Китая и России — надувные шары

США разрабатывают план по борьбе с российским и китайским гиперзвуком. Как сообщает Politico, в его основе — воздушные шары, которые дополнят работу спутников и будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет.

Пентагон незаметно передает проекты по созданию высотных аэростатов вооруженным силам.

Пентагон разрабатывает новый план, желая преимуществ над Китаем и Россией. Для этого ему нужны аэростаты.

Высотные надувные летательные аппараты, перемещающиеся в воздухе на высоте от 18 до 27 километров, будут включены в обширную военную сеть наблюдения, и со временем их можно будет использовать для слежения за гиперзвуковым оружием.

Может показаться, что это идея из области научной фантастики, однако финансовые документы Пентагона указывают на то, что эти разработки постепенно перемещаются из научных кругов военного ведомства в вооруженные силы.

"Высотные и сверхвысотные платформы имеют множество преимуществ благодаря длительности пребывания на боевом дежурстве, маневренности и способности нести самую разную полезную нагрузку", — сказал старший научный сотрудник Международной программы безопасности Том Карако (Tom Karako), также работающий в должности директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований.

Пентагон продолжает вкладывать средства в данные проекты, потому что военные могут использовать аэростаты и воздушные шары для выполнения разных задач.

За последние два года военное ведомство потратило на такие проекты около 3,8 миллиона долларов. А в 2023 финансовом году оно планирует израсходовать 27,1 миллиона долларов на продолжение работ по разным направлениям, о чем свидетельствуют бюджетные документы.

Кроме того, Пентагон разрабатывает свою собственную программу гиперзвукового оружия несмотря на то, что проведенные в среду очередные испытания закончились неудачей.

Положительным моментом для США является то обстоятельство, что аэростаты смогут отслеживать и сдерживать гиперзвуковые системы, разрабатываемые в Китае и России.

В августе Китай удивил Пентагон, проведя испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Она не смогла поразить цель, упав от нее на расстоянии около 38 километров.

Когда Соединенные Штаты в 2002 году вышли из Договора по ПРО, Россия ускорила разработку собственного гиперзвукового оружия. Ее правительство заявило, что в марте произвело пуск гиперзвуковой ракеты в ходе ракетного удара по Украине. Это был первый случай боевого применения такого оружия.

И именно здесь могут принести пользу аэростаты, усилив дорогостоящую спутниковую группировку, которая осуществляет слежение за ракетами. Аэростаты в форме капли собирают многочисленные сложные данные и передвигаются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Прятаться у всех на виду

Министерство обороны несколько лет проводило испытания с использованием высотных аэростатов и беспилотников на солнечных батареях для сбора данных, обеспечения связью сухопутных войск и решения проблем, возникавших со спутниками. Пентагон незаметно передает проекты по созданию высотных аэростатов вооруженным силам, чтобы те собирали данные и передавали информацию авиации. Издание Politico узнало об этом, изучив бюджетные обоснования министерства обороны.

В 2019 году в США много писали о существовании программы, получившей название "Скрытая долговременная стратосферная архитектура" (Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture, COLD STAR), которая изначально создавалась для отслеживания каналов поставок наркотиков. В то время Пентагон произвел 25 испытательных запусков воздушных шаров наблюдения в штате Южная Дакота в рамках демонстрации.

Пентагон сообщил Politico, что программа COLD STAR передана военным. Министерство обороны отказалось сообщить какие-либо подробности об этой программе по соображениям секретности.

Другая инициатива имеет целью связать все оборудование воедино. Пентагон проводит испытания, чтобы понять, как объединить высотные аэростаты и коммерческие спутники в одну боевую цепочку.

"Они [аэростаты] могут использоваться в любом количестве систем, будь это узлы связи и передачи данных, системы разведки, наблюдения и захвата целей, сети слежения за воздушными целями и ракетными угрозами, и даже за различными видами оружия. И все это без использования спутников, которые движутся по предсказуемым орбитам", — сказал Карако.

Министерство обороны также намерено использовать беспилотники со "стратосферной полезной нагрузкой" вместе с аэростатами, чтобы следить за движущимися наземными целями, обеспечивать связь и вести перехват электронных сигналов. Замысел состоит в том, чтобы передать эти системы в сухопутные войска и американскому командованию специальных операций, о чем свидетельствуют бюджетные документы.

Поиск новых способов обнаружения наземных целей является приоритетом для Пентагона, так как ВВС выводят из эксплуатации свои самолеты воздушного наблюдения.

Не какой-нибудь обычный воздушный шар

Производством аэростатов занимается фирма Raven Aerostar, являющаяся подразделением Raven Industries. Компания заявила, что они имеют блок управления полетом на аккумуляторах, подзаряжаемых от солнечных панелей. Там также имеется комплект электроники, отвечающий за безопасность полета, навигацию и связь. Об этом сообщил в ходе интервью технический директор Raven Aerostar Рассел Ван Дер Верфф (Russell Van Der Werff).

Потоки воздуха дают аэростату возможность следовать требуемым курсом. Компания-разработчик при помощи разной скорости и направления ветра перемещает аэростат в район цели.

Но это еще не все. Компания Raven Aerostar использует собственный алгоритм машинного обучения, который прогнозирует курсы и синтезирует поступающие с приборов обнаружения данные в режиме реального времени, рассказал Ван Дер Верфф. Эта компания также задействует специальную программу пилотирования и мониторинга своего аэростатного флота и имеет центр управления, где круглосуточно и без выходных работают подготовленные бортинженеры.

Аэростат способен дополнить ту работу, которую осуществляют обычные самолеты и спутники. Кроме того, запускаемые в стратосферу воздушные шары стоят очень дешево, а изготавливаются очень быстро. Например, чтобы запустить аэростаты на недели и месяцы, нужно несколько сотен тысяч долларов. Для запуска и эксплуатации самолетов или спутников понадобятся миллионы или десятки миллионов.

Не впервые

НАСА начала запускать заполненные гелием стратостаты еще в 1950-е годы, а сухопутные войска в последнее время проводят эксперименты с такими аппаратами на более низких высотах.

Частный сектор также вкладывает деньги в рынок аэростатов. Компания Alphabet в 2017 году запустила в небо аэростаты, чтобы обеспечить мобильную связь в Пуэрто-Рико после урагана "Мария".

В середине 2010-х годов сухопутные войска осуществляли программу по созданию разведывательных аэростатов, которую в 2017 году отменили. Эта программа носила название Общевойсковая сетевая система датчиков раннего предупреждения о ракетном нападении (JLENS).

В отличие от высотных, это были привязные аэростаты. Они предназначались для обнаружения лодок, наземных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Сейчас министерство обороны использует более легкие аэростаты меньших размеров, которые поднимаются значительно выше разведывательных систем JLENS.

Начиная с 2015 года сухопутные войска в течение трех лет проводили учения, чтобы решить, стоит ли и дальше закупать аэростаты JLENS у компании Raytheon. Но один такой аэростат оторвался от поста швартовки в районе Балтимора, летал в небе три часа, и в итоге опустился на землю возле городка Морленд-Тауншип в Пенсильвании.

Военные решили отказаться от этой программы. На разработку JLENS было потрачено почти два миллиарда долларов, и эти аэростаты планировалось использовать в интересах Центрального командования США.

"Если мы сможем отнестись к этому по-взрослому и выбросить из головы свои страхи по поводу JLENS, дирижабли, воздушные шары и аэростаты будет ждать светлое будущее", — сказал Карако.

Автор: Ли Хадсон (Lee Hudson)