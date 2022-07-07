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Военное обозрение

В Израиле обеспокоены присутствием ВМС Ирана в Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что Израилю принадлежит лишь очень небольшой участок красноморского побережья, он считает себя одной из ведущих стран региона Красного моря. Естественно, что более всего в Израиле обеспокоены нарастающей активностью в этом районе Ближнего Востока военно-морских сил Ирана.

Недавно министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что присутствие иранского военно-морского флота в Красном море угрожает региональной стабильности и безопасности международного судоходства. Ганц подчеркнул, что иранские корабли постоянно находятся в Красном море и патрулируют его южные районы.

Судя по всему, речь идет об акватории Красного моря, примыкающей к Йемену, где действуют дружественные Тегерану повстанцы-хуситы. В Израиле утверждают, что в июне 2022 года было выявлено самое значительное иранское военное присутствие за последнее десятилетие. Ганц назвал эту ситуацию прямой угрозой поставкам энергоносителей и международной торговле. Хотя не очень понятно, чем иранские военные корабли могут угрожать мировой экономике и почему ей, к примеру, не угрожают американские корабли, регулярно присутствующие в Персидском заливе, недалеко от иранского побережья.

В подтверждение своей позиции министр обороны Израиля Бенни Ганц продемонстрировал на правительственном круглом столе, организованном журналом Economist, аэрофотоснимки четырех кораблей ВМС Ирана: десантного корабля класса Hengam, фрегата класса Mowj и двух вспомогательных судов класса Bandar Abbas.

Действия иранских ВМС в Красном море не остаются без внимания и оперирующего на Ближнем Востоке Пятого флота ВМС США. В 2021 году Пятый флот ВМС США был вынужден сформировать две новые оперативные группы для патрулирования Красного моря с целью пресечения контрабанды и наркоторговли. Командование флота отказалось связывать формирование оперативных групп с усилением активности ВМС Ирана, хотя такой вывод тоже напрашивается.

В апреле 2022 года ВМС США сообщили о создании 153-й оперативной группы в качестве пополнения коалиции Объединенных морских сил (CMF). Эта группа будет задействована в патрулировании акватории у границы Йемена и Омана. При этом в командовании ВМС США подчеркивают, что регион Красного моря и Аденского залива столь обширный, что в одиночку и американский флот не может справиться с его контролем.

Тем не менее, командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэдли Купер заявлял, что показатели конфискации контрабандного оружия по сравнению с 2020 годом в 2021 году выросли в три раза. ВМС США объявили о программе, предлагающей вознаграждение в размере до 100 000 долларов лицам, которые сообщают о незаконной контрабанде в водах Ближнего Востока.

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Страны
Гана
Израиль
Иран
Йемен
Оман
США
Проекты
2020-й год
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