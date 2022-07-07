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ЦАМТО

В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKI

ЦАМТО, 6 июня. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти курс военной подготовки. Об э том, как передает "РИА Новости", сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих... Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов", – говорится в заявлении.

Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.

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Страны
Великобритания
Проекты
Военные учения
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