В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных

ЦАМТО, 6 июня. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти курс военной подготовки. Об э том, как передает "РИА Новости", сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих... Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов", – говорится в заявлении.

Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.