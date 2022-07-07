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ЦАМТО

Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере

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Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на заводе «Щегловский вал» в Тульской области. Фото с сайта www.tularegion.ru
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на заводе «Щегловский вал» в Тульской области. Фото с сайта www.tularegion.ru.

ЦАМТО, 6 июля. Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ю.Борисов 5 июля представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Он отметил, что все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат предусмотренную законодательством повышенную оплату за счет компенсированных организациям затрат в рамках госконтрактов.

"Что касается оплаты. Уже много комментариев, что будут заставлять работать бесплатно, сверхурочно, круглосуточно. Ну, простите, это полная ерунда, вся оплата будет производиться в соответствии с трудовым законодательством. Безусловно, все сверхурочные работы будут оплачиваться вдвойне", – сказал Ю.Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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4 комментария
№1
07.07.2022 04:33
Почему полная ерунда? Это стандартная российская практика не оплачивать сверхурочную работу
0
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№2
07.07.2022 06:47
Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №1
стандартная где? В конторах папы Карло?
0
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№3
07.07.2022 07:33
Крупнейшие, федерального уровня компании умеют и практикуют. А частники повсеместно практикуют работу без оформления. И только и слышно, не может быть, не может быть.
+1
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№4
07.07.2022 11:09
При Борисове и Шойгу ВПК руки выкручивали, заставляя продавать по себестоимости, в результате триллионная программа перевооружения вместо подъема ВПК закончилась банкротством и огромными долгами. А внедрять и разрабатывать современное оружие при огромных долгах никто не будет.
словам этой сомнительной личности доверия ноль
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