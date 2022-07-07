Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на заводе «Щегловский вал» в Тульской области. Фото с сайта www.tularegion.ru.

ЦАМТО, 6 июля. Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ю.Борисов 5 июля представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Он отметил, что все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат предусмотренную законодательством повышенную оплату за счет компенсированных организациям затрат в рамках госконтрактов.

"Что касается оплаты. Уже много комментариев, что будут заставлять работать бесплатно, сверхурочно, круглосуточно. Ну, простите, это полная ерунда, вся оплата будет производиться в соответствии с трудовым законодательством. Безусловно, все сверхурочные работы будут оплачиваться вдвойне", – сказал Ю.Борисов в эфире телеканала "Россия 24".