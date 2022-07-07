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ЦАМТО

В Польшу доставлена вторая партия ББМ "Кугар"

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 6 июля. Агентство вооружений МНО Польши объявило о доставке в страну второй партии бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4, закупленных для ВС Польши из состава ВС США.

В состав второй партии вошло более 140 бронемашин класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Доставленная в июне первая партия ББМ в настоящее время проходит адаптацию к требованиям вооруженных сил Польши в подразделениях Инспектората обеспечения ВС страны. Поставка оставшихся бронемашин будет завершена в ближайшие месяцы.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши (в настоящее время – Агентство вооружений) объявил о подписании правительствами Польши и США соглашения на поставку 300 бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4. Стоимость продажи составила 27,5 млн. долл. Контракт также включает сопутствующий пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

Машины класса MRAP (с усиленной противоминной защитой) закупаются из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). Первоначально поставка всех бронемашин была запланирована на первый квартал 2022 года, но отстала от графика. Первая партия в составе 71 бронемашины была доставлена в Польшу 20 июня 2022 года. После доставки ББМ проходят техническое обслуживание и адаптацию к требованиям польских вооруженных сил.

ББМ "Кугар" с колесной формулой 4х4 оснащена корпусом-монококом с V-образным днищем, рассчитана на перевозку четырех десантников плюс экипаж 2 человека. Машина оборудована двигателем мощностью 330 л.с., автоматической трансмиссией, может развивать максимальную скорость 105 км / ч, запас хода – 670 км. "Кугар" может оборудоваться турелью с открытым верхом, вооруженной 12,7-мм пулеметом или одним 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту расчета от взрыва ВУ с массой взрывчатого вещества до 7 кг в тротиловом эквиваленте под корпусом и 14 кг в тротиловом эквиваленте под колесами. ББМ предназначена для выполнения задач патрулирования, сопровождения колонн и транспортировки вооружения.

Как было заявлено в ноябре 2021 года, приобретение данной техники необходимо для удовлетворения срочных потребностей ВС Польши. При этом отмечалось, что покупка бывших в эксплуатации бронемашин не должна повлиять на процесс модернизации ВС Польши, предполагающий закупку новых вооружений.

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Страны
Польша
США
Проекты
Astute АПЛ
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