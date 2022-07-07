Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях в Сибири со стратегическими комплексами "Ярс"

508
0
0
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России проводят в Новосибирской области учения с мобильными комплексами "Ярс".

"Всего в учении задействовано более 100 единиц техники", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках планового учения пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Новосибирского ракетного соединения РВСН отработали задачи по смене полевых позиций", - говорится в сообщении.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, в ходе учения отработаны задачи по уничтожению условных диверсантов, разведки местности и преодолению условно зараженной территории.

"В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Данные учение позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - заявили в Минобороны РФ.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Ядерный щит
Похожие новости
01.02.2022
«Листва» усмирит фугас
22.11.2021
РВСН в 2021 году повысили возможности по выполнению задач ядерного сдерживания - Минобороны России
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
02.02.2018
Единый день приёмки военной продукции
11.01.2016
Соединения РВСН отработают дежурство в высших степенях готовности
09.06.2014
Ракетный щит усилится "Сарматом"
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации