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РИА Новости

Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в среду посетил в Хабаровске крупные местные промышленные предприятия - судостроительный и нефтеперерабатывающий заводы.

На Хабаровском судостроительном заводе Патрушев обсудил вопросы дальнейшей загрузки предприятия по строительству кораблей для военно-морского флота, а также судов разных классов гражданского назначения, в том числе предназначенных для бесперебойных пассажирских перевозок.

Отдельное внимание Патрушев уделил подготовке кадров для судостроения, отметив необходимость обеспечения предприятия местными специалистами.

Посещая Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, секретарь СБ РФ обсудил перспективы наращивания мощностей предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции, обеспечения ее стабильной поставки на внутренние и внешний рынки. Также затрагивались вопросы антитеррористической защиты предприятия, промышленной и экологической безопасности.

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ, входит в ОСК) - один из лидеров судостроения на Дальнем Востоке. Предприятие строит корабли и суда разных классов и назначения - в том числе, для пассажирских перевозок и добычных работ.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) - одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке и ключевое звено группы ННК, с комплексом мощностей по переработке 5 миллионов тонн нефти в год. Производственная продукция реализуется потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На предприятии выполнена программа по импортозамещению оборудования.

В 2015 году на ХНПЗ завершилась генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса Евро-5 и снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря присоединению завода к нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий Океан").

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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1 комментарий
№1
07.07.2022 09:01
Цитата, q
На Хабаровском судостроительном заводе Патрушев обсудил вопросы дальнейшей загрузки предприятия по строительству кораблей для военно-морского флота, а также судов разных классов гражданского назначения,
Буквально вчера , а точнее , 5июля , крупнейшие СМИ объявили , что по словам Юрия Трутнева , Россия может потерять 1,5 триллиона рублей из-за "узких мест" Восточного сектора; уголёк наш хорошо идёт в Юго-Восточную Азию , платят , а наших мощностей у РЖД дефицит и только по прошлому году (2021г) составил порядка 70млн тонн...и уровень дефицита растёт.
Логисты давно и не первый год ожидали , что РЖД на Дальнем Востоке это "узкое место" и предлагали и предлагают вывозить уголёк по Амуру с перегрузом в Николаевске-на-Амуре на океанские балкеры..., да  с баржами тоже дефицит.
Можно бы продлить судовой ход по реке Амгунь , которая впадает в Амур ближе к устью ,  до станции Постышево , что на БАМе , и снимать грузы с ж/д на водный транспорт.....
Для ускорения грузовых поездов необходимы в первую очередь новые источники эл/энергии и можно бы использовать электровозы на путях без контактной сети , если прицеплять мобильную газотурбоэлектростанцию на 10-12МВт , работающую на метане...
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