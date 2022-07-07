Десантируемый комплекс инженерного обеспечения боя разработан для российской армии

Российская армия в перспективе может получить на вооружение специальный мобильный комплекс инженерного обеспечения модульного типа, разработанный для аэромобильных и десантных подразделений. Разработку представил Центральный НИИ инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева.
Новый комплекс предназначен для решения инженерных задач в местах высадки десанта, в его состав входят: специальный бронетранспортер, бронеавтомобиль, колесный транспортный автомобиль и специальные взаимозаменяемые контейнеры - модули: "установка разминирования", "минный заградитель", "пункт добычи и очистки воды", "дизель-генератор", "комплект средств инженерной разведки" и т.д.
- говорится в патенте.
При выполнении боевой задачи необходимый модуль ставится на БТР или броневик, после чего проводятся те или иные инженерные работы. Использованный модуль снимается и отправляется на перезарядку, вместо него ставится другой. Дополнительные контейнеры перевозит входящее в комплекс транспортное средство.
Бортовые компьютеры на бронеавтомобиле и бронетранспортере выведены в систему АСУ для мгновенного обмена данными с командирами соседних подразделений, что позволяет решать задачи инженерного обеспечения при ведении боевых действий.
- заявляют разработчики.