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Военное обозрение

Десантируемый комплекс инженерного обеспечения боя разработан для российской армии

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Фото иллюстрационное

Российская армия в перспективе может получить на вооружение специальный мобильный комплекс инженерного обеспечения модульного типа, разработанный для аэромобильных и десантных подразделений. Разработку представил Центральный НИИ инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева.

Новый комплекс предназначен для решения инженерных задач в местах высадки десанта, в его состав входят: специальный бронетранспортер, бронеавтомобиль, колесный транспортный автомобиль и специальные взаимозаменяемые контейнеры - модули: "установка разминирования", "минный заградитель", "пункт добычи и очистки воды", "дизель-генератор", "комплект средств инженерной разведки" и т.д.

Бронетранспортер десантный выполнен таким образом, что между механиком-водителем и силовым отделением образовано незаполненное пространство, куда посредством гидравлического подъемного устройства устанавливается контейнер. Бронеавтомобиль дополнительно оборудован гидравлическим подъемным и фиксирующим устройствами

- говорится в патенте.

При выполнении боевой задачи необходимый модуль ставится на БТР или броневик, после чего проводятся те или иные инженерные работы. Использованный модуль снимается и отправляется на перезарядку, вместо него ставится другой. Дополнительные контейнеры перевозит входящее в комплекс транспортное средство.

Бортовые компьютеры на бронеавтомобиле и бронетранспортере выведены в систему АСУ для мгновенного обмена данными с командирами соседних подразделений, что позволяет решать задачи инженерного обеспечения при ведении боевых действий.

Использование комплекса позволит увеличить возможности инженерных аэромобильных подразделений всех видов и родов войск, повысить автоматизацию большинства инженерных задач, выполняемых аэромобильными подразделениями и сократить время подготовки к их выполнению

- заявляют разработчики.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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