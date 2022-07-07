Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.

Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.

Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.