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РИА Новости

Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.

Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.

Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.

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Патрушев Николай
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