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Известия.ru

Подразделения ПГРК «Ярс» в рамках учения сменили полевые позиции

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций.


Они рассредоточились в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

При этом подразделения охраны обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, применив боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

Инженерные подразделения, в свою очередь, провели разведку местности с применением машины дистанционного разминирования «Листва».

Кроме того, ракетчики отработали вводные по преодолению условно-зараженного участка местности, с проведением полной специальной обработки ПГРК «Ярс» с помощью современной универсальной тепловой машины специальной обработки УТМ-80М.

Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Всего в учении задействовано более 100 единиц техники.

Ранее, 1 июня, сообщалось о проведении учений в Ивановской области с участием автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В них были задействованы около 100 военнослужащих и более 100 единиц техники.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
Военные учения
ПГРК
Тайфун
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