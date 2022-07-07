МО показало работу РСЗО «Смерч» на спецоперации по защите Донбасса

Минобороны России показало в действии расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По данным военного ведомства, артиллеристы ударили по позициям противника, находящегося в несколько десятков километров от позиции «Смерча».

Отмечается, что скорректировать огонь помогли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Особенность этой РСЗО заключается в дальности ее стрельбы, указали в МО. Там подчеркнули, что по этому показателю она в несколько раз превосходит «Грады» и «Ураганы».

«После поступления боевой задачи расчеты в считанные минуты выдвинулись на боевые позиции, провели развертывание, прицеливание и поразили позиции противника. Боевая работа ведется непрерывно, как в ночное, так и в дневное время», — отметил начальника расчета РСЗО «Смерч» Святослав.

Ранее, 24 июня, военный корреспондент «Известий» Валентин Трушин показал, как российские военные готовят самоходные артиллерийские установки (САУ) «Малка» к нанесению удара по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ). Как передает военкор, команда засекла огневую точку украинской артиллерии, после чего подготовила оружие и нанесла по ним удар.

Ранее, 21 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу «Градов» по позициям ВСУ. Он также сообщил, что одновременно сослуживцы наводчиков наблюдают за небом, так как в последнее время участились полеты коптеров, следящих за территорией.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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