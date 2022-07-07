Командование ВСУ вернуло в войска старые Т-64А без "реактивной брони"

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Украинское командование стало возвращать в войска даже устаревшие модели бронетанковой техники, например Т-64А, которые в СССР изготавливались с 1969 по 1980 год.

Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие" Недавно была замечена переброска таких танков железнодорожным транспортом. Машины, по всей видимости, проходили восстановительный ремонт.

Они вооружены 125-мм пушками 2А26, спаренными пулеметами 7,62-мм ПКТ. Некоторые из замеченных танков не имели зенитных пулеметов, это означает, что их выпустили до 1972 года.

Лазерных прицелов-дальномеров на них нет, а установлены давно уже устаревшие оптические ТПД - 2 - 49. Через ночной прицел, восприимчивый ко всякого рода помехам, можно увидеть объекты, расположенные на дистанции не более 800 метров.

На этих "шестьдесят четвертых" отсутствует динамическая защита или, как еще ее называют, "реактивная броня", что повышает уязвимость в современных условиях.