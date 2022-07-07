Расширение НАТО означает, что Россия стала сильнее

Реакция России на решения саммита НАТО

За двенадцать лет место России в стратегической концепции НАТО изменилось кардинальным образом, сообщает агентство Anadolu. По мнению автора статьи, отношения между Западом и Москвой ухудшаются в тот момент, когда Москва становится сильнее и проводит активную внешнюю политику.

Ильяс Кемалоглу

Расширение ЕС не такая большая проблема для России, как расширение НАТО

Одна из важных и интересных особенностей российской истории заключается в том, что, когда Россия слаба и испытывает проблемы, отношения с Западом у нее хорошие. Когда же она становится сильнее и начинает проводить активную внешнюю политику, отношения ухудшаются. Это справедливо для всех периодов российской истории (царизма, СССР и современности). В сильном состоянии страна всегда воспринималась как угроза европейской безопасности. Этот фактор сыграл большую роль в объединении Польши и Литвы в 1569 году; в том, что Россия, объявившая войну Османской империи в 1853 году, обнаружила перед собой всю Европу; что после Второй мировой войны была создана НАТО.

Влияние внешней политики Москвы на ЕС и НАТО

События конца XX – начала XXI века являются хорошим примером вышеуказанного факта. В первые годы после распада СССР у Москвы, можно сказать, сложились романтические отношения с Западом. Но мере того как Россия крепла и вновь наращивала свое влияние на постсоветском пространстве и в регионах, где когда-то был влиятелен Советский Союз, отношения с Западом ухудшились. Такая политика Москвы фактически воскресила распадающийся Евросоюз и Североатлантический альянс, который, по мнению русских, "должен был завершить свою миссию с распадом Восточного блока".

В последние месяцы на повестке дня встали процессы расширения ЕС и НАТО. На саммите альянса, состоявшемся 28-30 июня в Мадриде, Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в организацию, а 23 июня на саммите лидеров ЕС в Брюсселе Украине и Молдове был предоставлен статус "страны-кандидата". Поэтому можно сказать, что внешняя политика Москвы создала новое поле деятельности для этих блоков.

Реакция России на расширение ЕС и НАТО

Реакция России на оба расширения была очень интересной. Официальные лица страны заявили, что они не против членства Украины и Молдовы в ЕС, а членство Швеции и Финляндии в НАТО не вызывает беспокойства. Такой подход можно объяснить несколькими моментами. Расширение Евросоюза, вне всякого сомнения, не такая большая проблема для России, как экспансия военного альянса. Однако до недавнего времени она была против расширения и ЕС. Разумеется, такой подход Москвы к решению ЕС среди прочего объясняется тем, что процесс присоединения растянется на много лет, его последствия неясны, и Кремль думает, что к этому моменту он получит на Украине то, что хочет. Более того, даже в этом случае членство этих стран не представляется возможным.

Что касается вступления Швеции и Финляндии в НАТО, российские власти пытались отговорить две страны от этого решения, заявляя, что страна никогда не представляла угрозы для них. Более того, хотя скандинавам все это время удавалось сохранять нейтралитет, де-факто они уже интегрировались с западными организациями. Для Кремля важно не столько их членство в НАТО, сколько вопрос о том, будут ли размещены серьезные вооружения на их территории. В последние месяцы шведские и финские официальные лица заявляли, что не допустят размещения у себя ядерного оружия. Поэтому заявление Москвы о том, что членство этих государств не беспокоит ее, можно объяснить всеми этими обстоятельствами. К тому же российские официальные лица говорят, что этот шаг не останется без ответа, и расширение границы НАТО с Россией в будет означать и расширение границы России с НАТО.

От стратегического партнерства к непосредственной угрозе

В стратегической концепции, принятой на саммите НАТО, есть и другие пункты, касающиеся России. В то время как в предыдущей, от 2010 года, Россия называлась "стратегическим партнером", в 2022 году Россию охарактеризовали как "наиболее значительная и непосредственная угроза безопасности союзников, миру и стабильности". В этой связи администрация альянса наращивает свое военное присутствие у российских границ. Число военнослужащих в составе сил реагирования будет увеличено с 40 до 300 тысяч, и часть из них разместят на границе с РФ. Вместе с тем в Польшу и страны Балтии будут отправлены вооружения, способные отразить возможные атаки. Кроме того, в Великобритании, Испании и других странах будет увеличено количество американских военнослужащих.

Москву беспокоит членство Украины в НАТО

Между тем принятые на саммите НАТО решения о том, чтобы до конца оказывать Украине финансовую и военную поддержку и продолжать работу над процессом ее вступления в альянс, беспокоят Россию. На самом деле в этих решениях нет ничего удивительного, как и в реакции Москвы. Кремль, судя по всему, увеличит численность военнослужащих и вооружений в Белоруссии, Калининграде, у границ Швеции и Финляндии. Кроме того, заявление о том, что альянс будет поддерживать Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдову, при этом его "двери" останутся открытыми, показывает, что борьба Москвы и НАТО не ограничится Украиной.

НАТО расширяется и против Китая

А "положительным" событием для России является, пожалуй, то, что в концепции НАТО впервые упоминается ее сосед — Китай. При этом в саммите участвовали его соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Становится понятно, что вопрос, который Москва задает уже много лет, "Против кого расширяется НАТО?", теперь начнет задавать и Пекин, который попутно будет наращивать сотрудничество с Россией. Иными словами, подобно тому, как Кремль своими руками обеспечил единство в западных организациях, Запад тоже собственноручно укрепляет российско-китайский союз. Москва в этом процессе как в рамках отношений с Китаем, так и в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика), а также двусторонних отношений с этими странами планирует обойти дипломатическое эмбарго и получить экономические выгоды. Нет никаких препятствий и для развития сотрудничества в военной сфере. Интересно, что всего несколько лет назад Шанхайская организация сотрудничества рассматривалась едва ли не в качестве альтернативы НАТО, тогда как сегодня эта организация даже не упоминается.

В решениях, принятых на саммите альянса, для России на самом деле нет ничего нового. Ее восприятие в качестве главной угрозы, помощь Украине, открытые двери НАТО и для других стран, наращивание военного присутствия, особенно в Восточной Европе, были уже известными и ожидаемыми решениями. Поэтому реакция российских официальных лиц была ограниченной, и Москва, исходя из этого, определяет свою политику. Как можно понять из принятой на саммите стратегической концепции, которая будет действовать до 2030 года, в ближайшие годы борьба России и НАТО на европейском фронте будет продолжаться полным ходом. Россия и Запад, хотя и не сойдутся лицом к лицу в военном отношении, но, как и в случае с Украиной, будут находиться практически в состоянии войны через третьи страны.