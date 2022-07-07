На смену романтике приходит усталость: Европа демонстрирует истинное отношение к Киеву

"Медовый месяц" Европы и Украины подошел к концу. Европейцы не скрывают: они устали от Киева, пишет Global Times. Но украинский кризис далек от завершения. Редакция газеты предупреждает о конфронтации между Россией и НАТО.

Все началось как тесная связь, когда обе стороны испытывают глубокие чувства друг к другу. Но менее чем за пять месяцев на смену буре эмоций пришла усталость.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в субботу в Telegram, что "бурный роман" между европейцами и украинцами подходит к концу. По его словам, Европа устала от беженцев, а также от самой темы украинского кризиса.

"Заявления Медведева отражают развитие отношений между Украиной и Европой. Европа оказала помощь Киеву, приняв украинских беженцев и отправив вооружение и технику. Однако в российско-украинском конфликте не наблюдается никаких признаков прекращения огня, и простые люди во многих западных странах страдают от ряда социальных проблем, вызванных рекордно высокой инфляцией и потоком беженцев, бегущих из страны, — заявил Сун Чжунпин, китайский военный эксперт и телекомментатор. — Кроме того, многие европейцы считают, что становится все сложнее удовлетворить постоянные требования Украины о помощи".

На этом фоне многие из них все чаще воспринимают Украину как бремя, которое все тяжелее нести. Они начинают чувствовать усталость от нее или усталость от конфликта, а это означает, что "медовый месяц" между ними подходит к концу, подчеркнул господин Сун.

"А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда…" — добавил Медведев.

Обе стороны оказались в неловкой ситуации. Судя по всему, НАТО не предоставит Украине членство. Если не считать статуса кандидата в члены ЕС, Украина мало что получила от этого "романа" с Европой. Снобизм Европы по отношению к ней означает, что они явно неродственные души. В Европе растет усталость от Украины, Киеву пора перестать безответно любить.

Усталость многих европейцев от конфликта привлекла к себе широкое внимание. Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. Кроме того, все больше европейцев испытывают антипатию к гегемонии Вашингтона и стремятся к стратегической автономии региона. Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе.

Господин Сун отмечает: многие европейские страны осознают, что в отношении украинского кризиса Соединенные Штаты хоть и оказали некоторую помощь, но на самом деле ничего не сделали. Что они на самом сделали — так это использовали Украину для сдерживания России и контроля над Европой. Многие из них уже разочаровались в Америке в светероссийско-украинского кризиса и не хотят снова становиться пешками Вашингтона.

Действия Великобритании, еще одной стороны, стремящейся продлить конфликт, — это не более чем пустословие, а не практические шаги — как и в отношении США. В марте Великобритания подверглась резкой критике за то, что выдала только около 50 виз украинским беженцам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в июне, что украинским беженцам грозит высылка в Руанду, если они въедут в Великобританию без разрешения.

Китайский эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил Global Times, что украинский кризис не закончится в ближайшее время. США и Великобритания используют его в собственных интересах, чтобы занять доминирующую позицию в построении европейского порядка, а также мироустройства. Именно стремление к гегемонии побудило Соединенные Штаты и Великобританию к столь крайней степени эксплуатации Европы и НАТО.

В этом контексте Франция и Германия, две крупные европейские державы, неоднократно призывавшие к стратегической независимости, не могут сидеть сложа руки. Они должны сыграть свою роль региональных великих держав и не позволить Вашингтону и Лондону попирать европейские интересы, считает китайский эксперт.