Финны, наконец, почувствовали себя полноценными

Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле.

Для большинства финнов заявка Финляндии на членство в НАТО означает увеличение чувства собственной безопасности

Более половины участников опроса, проведенного в Финляндии в середине июня, стали чувствовать себя в большей безопасности после подачи заявки на вступление страны в НАТО, сообщает Aamulehti. Журналисты газеты побеседовали с политологом, который комментирует полученные результаты.

Редакционная статья

С подачей заявки на вступление в военный альянс НАТО финны стали чувствовать себя в большей безопасности. Таковы результаты недавнего опроса, заказанного новостным агентством Uutissuomalainen.

Больше половины респондентов (54%) считают, что заявка на членство в НАТО значительно или в какой-то степени укрепляет их чувство безопасности.

"Результат опроса нельзя назвать неожиданным. Подача заявки в НАТО пользовалась большой поддержкой еще весной", — подчеркивает профессор политологии Университета Тампере Пами Аалто (Pami Aalto).

10% участников опроса считают, что заявка в НАТО ослабила их чувство безопасности.

31% респондентов считают, что заявка на вступление в НАТО не повлияет на их чувство собственной безопасности.

Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к блоку НАТО в мае. Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны пятого июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Опрос был проведен организацией Tietoykkönen с 14 по 22 июня. В опросе приняла участие одна тысяча финнов. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

Комментарии финских читателей:

Mikä Tapio

Мы больше не будем одни!

autolija

Наконец Финляндия станет полноценной частью Запада!