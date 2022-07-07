Управление ударом: куда пойдут союзные войска после взятия Лисичанска

Теперь приоритеты у сил РФ и народных республик сменились, считают военные эксперты

За последние две недели освобождено 670 кв. км территории ЛНР, заявил во вторник, 5 июля, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. По его словам, специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. В этот же день стало известно, что в российской гвардии пополнение. Указом президента РФ Владимира Путина наименование «гвардейский» было присвоено 80-му танковому полку Центрального военного округа. Тем временем эксперты отмечают, что после освобождения Лисичанска на этом направлении началась оперативная пауза для перегруппировки войск и подготовки следующей крупной операции союзных сил.

Военная помощь

За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины, сообщил Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны 5 июля. Глава ведомства также заявил, что иностранные государства поставили Украине к настоящему времени 28 тыс. т военных грузов. Часть из них уже расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

По данным Минобороны РФ, полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь. Инженерные войска очищают от мин и взрывоопасных предметов территории Донецкой и Луганской народных республик. Уже проверено более 3,7 тыс. га. Обнаружено и обезврежено 46 379 взрывоопасных предметов.

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В этот же день 80-му танковому Краснознаменному полку из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа присвоено почетное наименование «гвардейского». Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

В документе сказано, что наименование дали «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Вопрос Харькова

Многомесячная борьба за городскую агломерацию Лисичанска, Северодонецка и Рубежного утомила войска и ЛНР, и РФ, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Неслучайно президент Путин накануне сообщил о необходимости отдыха для них. Кроме того, при отступлении из Лисичанска ВФУ активно минировали дороги и местность противотанковыми и противопехотными минами. Широко использовалось для этого и дистанционное выставление заграждений, включая опасные противопехотные «лепестки», — отметил эксперт. — На разминирование тоже потребуется несколько дней. Пользуясь этой краткой передышкой, противник теперь попытается организовать оборону на рубеже Северск – Артемовск, ведь линия фронта теперь стала короче, прямее и не образует новых потенциальных котлов. Но уровень дезорганизованности после поражения вряд ли позволит им здесь долго продержаться, и ВФУ откатятся к Славянску.

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По словам эксперта, теперь у союзных войск сменились приоритеты, и следующими крупномасштабными сражениями станут бои за Славянско-Краматорскую агломерацию и разгром украинских сил под Донецком.

— Союзной группировке предстоит завершить освобождение всей территории Донецкой Народной Республики и обезопасить ее и Россию от обстрелов, — подчеркнул Владислав Шурыгин. — Уже понятно, что одними бывшими админграницами областей дело не ограничится. Пока украинцы будут иметь физическую возможность достать артиллерией и ракетами Донецк, Луганск, Белгород, они не успокоятся. Необходимо лишить их этой возможности. Неизбежно встанет и вопрос Харькова.

Химическая опасность

О новой провокации киевских властей с применением отравляющих веществ предупредил 5 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС емкости с жидким хлором (свыше 6 тыс. л) и заминировали. Их планируют подорвать при подходе российских войск и формирований Донецкой Народной Республики.

Кроме того, украинские вооруженные формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По сведениям Минобороны РФ, в Николаеве на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» (ул. Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО.

В Харькове на предприятии «Харьков Химпром» (ул. Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение.

В Одессе в непосредственной близости от ОАО «Одесский портовый холодильник» (Таможенная площадь) размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ.

Михаил Мизинцев призвал мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях.

Удары по артиллерии

Вооруженные силы России 5 июля продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— В городе Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС России за сутки поразили два пункта управления, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением и 18 районов сосредоточения войск, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б», сообщили в военном ведомстве.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и 63 района сосредоточения войск.

В воздушном бою российским истребителем над Херсонской областью был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Подразделения ПВО России сбили три беспилотных летательных аппарата, три тактические ракеты «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники, — уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотный охотник

В военном ведомстве 5 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Сержант Илья Егоров вел воздушную разведку с помощью беспилотника «Орлан-10» и обнаружил автомобильную колонну материально-технических средств украинских националистов. Илья передал направление движения колонны и ее координаты на командный пункт, а также вывел беспилотный летательный аппарат из зоны возможного огневого поражения. Артиллерия дивизии, используя переданные сержантом координаты, нанесла удар по колонне техники противника, полностью ее уничтожив.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Через несколько дней батальонно-тактическая группа Егорова освобождала населенный пункт от украинских националистов. Илья уничтожил обнаруженную им огневую точку боевиков, заставив их отступить вглубь населенного пункта, рассказали в Минобороны.

С первых дней специальной военной операции подполковник Сергей Любарцев в условиях систематического огневого поражения организовывает бесперебойную связь в интересах мотострелковой бригады. В ходе наступления украинские националисты открыли массированный артиллерийский и минометный огонь по позициям мотострелковой бригады. Сергей под огнем противника в крайне тяжелой обстановке умело руководил подразделениями связи. Во время боя он получил контузию, но вывел технику и подчиненных из-под огня противника.

— Мужественные и самоотверженные действия подполковника Сергея Любарцева позволили сохранить управление бригадой при обороне, а в последующем перейти в контрнаступление и разгромить врага, — отметили в военном ведомстве.

Группа рядового Григория Забегайлова занималась поиском вооруженных формирований националистов возле освобожденного населенного пункта. Продвигаясь по местности, Григорий обнаружил украинские артиллерийские позиции и сразу передал командиру их координаты, продолжив вести визуальную разведку. Во время ударов артиллерии по позициям националистов рядовой Забегайлов продолжал передавать координаты для корректировки огня, что позволило нанести врагу максимальный урон.

В результате удара были уничтожены артиллерийские позиции противника, до семи единиц техники и около 30 человек живой силы, рассказали в Минобороны.

Антон Лавров

Андрей Федоров