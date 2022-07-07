Войти
Lenta.ru

НАСА потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом

514
0
+1
Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Американское космическое агентство НАСА сообщило о потере контакта с запущенным к Луне аппаратом Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment). Об этом сообщается на сайте организации.

Поясняется, что у аппарата возникли проблемы со связью. Специалисты пытаются определить причину неисправности и восстановить контакт. У них есть несколько дней до момента, когда кораблю надо будет скорректировать траекторию полета.

Запуск Capstone состоялся 28 июня в рамках миссии Artemis, которая нацелена на высадку астронавтов на Луну. Программа состоит из трех этапов: отправка в космическое пространство ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion; облет вокруг Луны в 2023 году с экипажем на борту; доставка космонавтов к 2025 году на естественный спутник Земли, а затем их последующая отправка на Марс в середине 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
19.04.2021
WP: SpaceX построит для NASA лунный посадочный модуль
16.11.2020
Украина присоединилась к американской лунной программе Artemis
08.04.2020
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
12.02.2020
США самостоятельно профинансируют проект создания окололунной станции
11.12.2019
Глава NASA оценивает запуск одной ракеты SLS в $1,6 млрд
29.07.2019
Хозяева возвращаются
19.08.2016
NASA создает универсальный адаптер под ракету SLS и корабль Orion для полетов на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 13:01
  • 28880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:37
  • 1
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет
  • 07.07 12:22
  • 1
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 12:12
  • 1
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 07.07 11:57
  • 1
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 11:40
  • 7
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 11:38
  • 1
США будут использовать воздушные шары в борьбе с российским гиперзвуком
  • 07.07 11:19
  • 1
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
  • 07.07 11:09
  • 4
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 09:34
  • 2
Вековая борьба русских за переустройство мирового порядка
  • 07.07 09:33
  • 1
Второй эшелон польской оккупационной группировки войск на Украине
  • 07.07 09:01
  • 1
Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов
  • 06.07 23:30
  • 1
На Украине назрела новая стадия российской спецоперации