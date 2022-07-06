«Высокоточные комплексы» обеспечат отечественную спецтехнику турбокомпрессорами

Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и его дочернее предприятие СКБ «Турбина» в ходе международного промышленного форума «Иннопром» подписали контракт на поставку турбокомпрессоров для спецтехники общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступил крупный российский машиностроительный холдинг.

По условиям контракта СКБ «Турбина» до 2024 года должно поставить заказчику более 700 турбокомпрессоров. С начала текущего года предприятие уже поставило опытные образцы, которые в настоящий момент проходят испытания в составе дизельных двигателей.

Турбокомпрессоры, разработанные специалистами «Высокоточных комплексов», предназначены для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя внутреннего сгорания машин спецтехники, энергетики, железнодорожной и морской тематики мощностью от 700 до 3000 кВт. При этом привод турбокомпрессора осуществляется исключительно за счет действия отработанных газов. Применение ТК200 и ТКР201 позволяет существенно увеличить мощность двигателя, сохраняя габаритные размеры и низкий уровень расхода топлива.

«Хочу отметить, что турбокомпрессоры производства АО СКБ «Турбина» являются аналогами продукции крупной швейцарской компании. В настоящее время на предприятии разрабатываются другие модели импортозамещающих турбокомпрессоров для дизельных двигателей», – сказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой.

«В настоящих условиях такие контракты, как мы заключили сегодня, дают толчок к развитию нашей отрасли и значительно увеличивают кооперацию между отечественными предприятиями. Несмотря на существующие сложности, совместной работой мы доказываем, что импортозамещение возможно и российские компании могут производить качественную продукцию, не уступающую импортным аналогам, а по некоторым параметрам и превосходящую их», – отметил генеральный директор АО СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.