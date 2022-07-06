"Объект иммобилизован". О средствах самообороны, которые производятся в России

В конце мая Верховный суд России принял постановление №11, согласно которому расширились права граждан на самооборону, в том числе защиту собственного жилища. Но, конечно, не все готовы брать в руки оружие, способное убить или серьезно ранить человека, даже в целях самообороны. ТАСС поговорил с заместителем генерального директора по гражданской продукции "НИИ прикладной химии" (НИИПХ) госкорпорации "Ростех" Артемом Мурановым о возможных средствах самообороны, которые производятся сегодня в России.

"Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2022 №11 несколько смягчило последствия для тех граждан — я подчеркну, добропорядочных и законопослушных граждан, — которые в случае необходимости применили средства самообороны при опасности для их жизни. Таким образом, сейчас расширились возможности применения оружия, есть принцип: мой дом — моя крепость. Раньше такого не было", — отметил Муранов.

В целях самообороны традиционно используются перцовые баллончики, аэрозоли со слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошокеры. Но, по словам эксперта, такие средства не всегда в состоянии отразить агрессию, а также малоэффективны при групповом нападении. Однако применение "традиционных" видов огнестрельного оружия сопряжено с высочайшим риском причинения тяжкого вреда здоровью вплоть до летального исхода, что влечет возникновение как юридической, так и морально-психологической ответственности.

Оружие ограниченного поражения

"При использовании огнестрельного оружия в целях самообороны можно убить или сильно ранить преступника. Потом может все равно наступить уголовная ответственность, потребуется денежная компенсация пострадавшей стороне. Да и просто жить, зная, что ты убил какого-то человека, — это тоже не для всех. Поэтому целесообразно иметь огнестрельное оружие ограниченного поражения (ОООП), для которого именно сейчас сформировалось правовое поле применения. К такому типу оружия относятся травматические пистолеты и бесствольное оружие самообороны", — рассказал заместитель гендиректора института.

Бесствольное оружие — особый тип оружия, не имеющий ствола, его функцию выполняют толстые стенки гильзы патрона. Патроны под такое оружие имеют электрическую систему инициирования. При этом к нему существует большой выбор боеприпасов: травматические, газовые, светошумовые, сигнальные.

Все средства самообороны, в том числе оружие ограниченного поражения, начинаются с медицины. Прежде чем такое оружие пойдет в оборот, должен быть проведен большой комплекс медико-биологических испытаний. Ведь что такое нелетальное действие — это не то что "недоубил", это значит, что оказано эффективное воздействие, объект иммобилизован. Но при этом воздействие самообратимо, то есть потом человек может сам восстановиться. Это главный принцип Артем Муранов заместитель гендиректора по гражданской продукции "НИИ прикладной химии" госкорпорации "Ростех"

Он отметил, что, согласно официальным медицинским показателям, кожный покров человека выдерживает воздействие с удельной кинетической энергией в 0,5 Дж на кв. мм. Если удельная энергия превышает эту границу, то есть высочайшая вероятность проникающего ранения. Сохранение эффективности воздействия при соблюдении соответствующего уровня безопасности посредством исключения проникающих ранений обеспечивается за счет увеличения калибра метаемых элементов, т.е. пуль. Исходя из этих показателей, разрабатываются специальные пули для травматических пистолетов с диаметром не менее 14,5–15 мм.

Уникальная российская разработка

В контуре Ростеха именно "НИИ прикладной химии" является разработчиком и производителем средств нелетального воздействия. Для силовых ведомств институт производит различные светошумовые и дымовые гранаты.

Для гражданского применения производится бесствольный пистолет "Оса". Комплекс нелетального оружия "Оса" включает четырехзарядный или двухзарядный бесствольный пистолет и широкую номенклатуру специальных патронов с алюминиевой гильзой и электрическим воспламенением.

Пистолет "Оса" — это уникальная российская разработка. Аналогов в мире нет. Для этого оружия разработаны патроны травматического, светозвукового, аэрозольного и сигнального действия Артем Муранов заместитель гендиректора по гражданской продукции "НИИ прикладной химии"

По словам Муранова, расстояние эффективного поражения из "Осы" составляет от 1 до 25 м. Травматический патрон пистолета гарантирует непроникающие ранения, а в результате сильного удара остаются гематомы. Применение тяжелой пули крупного калибра позволяет достигнуть останавливающего действия, сравнимого с боевым оружием. Светошумовые патроны создают обратимое воздействие на органы зрения и действуют как фактор внезапности. После такого воздействия человек около 15–30 секунд плохо видит, а резкий звук обладает парализующим эффектом.

Еще одним эффективным боеприпасом для самообороны владельцев "традиционного" огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия являются патроны 12 калибра с резиновой пулей, имеющие показатели дульной энергии в размере 90 Дж.

Собеседник агентства также отметил, что, согласно закону об оружии, ОООП является одним из видов оружия гражданской самообороны, для приобретения которого необходима лицензия. Лицензию можно получить начиная с 21 года, для этого потребуется пройти соответствующее обучение по обращению с оружием, сдать экзамены и собрать соответствующие справки о состоянии здоровья. Оружие самообороны дома должно храниться в сейфе.

Милена Синева