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ТАСС

Бизнес рассматривает возможное привлечение к выполнению гособоронзаказа как временную меру

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Выступление главы РСПП Александра Шохина на съезде РСПП
Выступление главы РСПП Александра Шохина на съезде РСПП.
Источник изображения: http://profiok.com/

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин надеется, что эта мера не "затянется"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Предприниматели рассматривают возможное привлечение для выполнения гособоронзаказа как временную, но неизбежную меру в текущих условиях. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума - выставки "Иннопром". При этом глава РСПП выразил надежду, что данная мера не "затянется".

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмин может получить право на привлечение любого бизнеса для выполнения гособоронзаказа при введении специальных мер в сфере экономики, направленных на обеспечение проведения вооруженными силами РФ контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ. Правительству также даются полномочия "устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах". Речь идет в том числе о порядке и условиях привлечения к работе сверхурочно, ночью, в выходные и праздничные дни, а также предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

"Вопрос не в самом факте, а в тех мерах, которые допускают работу сверх восьми часов, рабочий день сверх восьми часов, и рабочая неделя - продолжительность ее больше. Эта ситуация связана с тем, что приходится круглосуточно работать и оборонным предприятиям, и тем частным, которые вовлечены в исполнение гособоронзаказа. Поэтому это вынужденная мера, но связанная с потребностями национальной безопасности и проведением специальной военной операции", - сказал Шохин.

По его словам, бизнес рассматривает данную меру как временное отклонение от стандартов: "В принципе, это отклонение от стандартов и в некотором смысле нарушение тех прав трудящихся, которые прописаны в нашем Трудовом кодексе <...>, но как временная мера - это, наверное, неизбежно. <...> Мы рассматриваем эти меры как экстраординарные, которые не должны затянуться".

Главная тема выставки "Иннопром" в 2022 году - "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям", страной-партнером стал Казахстан. На мероприятии представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений. Выставка проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
РСПП
Персоны
Шохин Александр
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