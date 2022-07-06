Войти
ТАСС

Шойгу: новая ракета для Су-57, способная уничтожать "стелс"-цели, завершает госиспытания

633
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государственные испытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в этом году, к конца года планируются первые серийные поставки в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро "Вымпел", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), и "предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей".

"В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал Шойгу.

"Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - отметил глава Минобороны.

Перспективная ракета "воздух-воздух" для Су-57 была представлена 18 ноября 2019 года в ходе церемонии открытия реконструированного производственного корпуса ГосМКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова. Название изделия и тактико-технические характеристики не сообщались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Вымпел МКБ
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
08.10.2021
Российские истребители Су-57 получат гиперзвуковую ракету
24.02.2021
Враг и «Гремлин»: новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году
28.12.2020
Первый серийный Су-57 используют для испытаний гиперзвуковых средств поражения
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
25.01.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: «Первые гиперзвукровые летательные аппараты появятся в начале следующего десятилетия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»