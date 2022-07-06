Шойгу: новая ракета для Су-57, способная уничтожать "стелс"-цели, завершает госиспытания

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государственные испытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в этом году, к конца года планируются первые серийные поставки в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро "Вымпел", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), и "предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей".

"В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал Шойгу.

"Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - отметил глава Минобороны.

Перспективная ракета "воздух-воздух" для Су-57 была представлена 18 ноября 2019 года в ходе церемонии открытия реконструированного производственного корпуса ГосМКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова. Название изделия и тактико-технические характеристики не сообщались.