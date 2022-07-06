В Ростехе заявили, что переход ЦНИИточмаш в "Калашников" ускорит производственные процессы

Директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что сейчас решается вопрос о начале массового производства созданного в ЦНИИточмаш 9 мм самозарядного пистолета 6П72 (ОКР "Удав") на Ижевском механическом заводе, входящем в группу компаний "Калашников"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Переход Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в состав концерна "Калашников" позволит ускорить процессы производства стрелкового оружия и боеприпасов. Об этом заявил ТАСС во вторник индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Переход ЦНИИточмаш в доверительное управление концерна "Калашников" позволит синхронизировать усилия двух ведущих российских предприятий по разработке и производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему и наладить непрерывность цепочки "разработка - производство - реализация", - сказал он.

Оздоев пояснил, что сегодня ЦНИИточмаш, исходя из специфики своей деятельности как научно-исследовательского института, только разрабатывает стрелковое оружие и отрабатывает технологию его производства, изготавливая маломасштабные партии. После этого вся техническая документация передается на производственные предприятия уже для массового производства. Разработки института, например, выпускаются на заводе им. Дегтярева в городе Коврове, на тульских оружейных заводах. Сейчас решается вопрос о начале массового производства созданного в ЦНИИточмаш 9 мм самозарядного пистолета 6П72 (ОКР "Удав") на Ижевском механическом заводе, входящем в группу компаний "Калашников".

"Передача документации, наладка технологического процесса - все это требует времени, которое мы сумеем значительно сократить при объединении предприятий", - отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха.

Ранее источник, близкий к Ростеху, сообщил ТАСС, что принято решение о вхождении ЦНИИточмаш в состав группы компаний "Калашников". Инициатива буквально вчера была одобрена ФАС, в ближайшее время планируется передача акций. Целью сделки является консолидация активов, которые специализируются на разработке и производстве военной экипировки и огнестрельного оружия.