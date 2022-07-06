Джонсон пообещал Зеленскому поставку самоходных артиллерийских установок

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Великобритания поставит Украине самоходные артиллерийские установки и дроны-камикадзе. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

Сегодня состоялся очередной телефонный разговор Джонсона и Зеленского, по инициативе чьей стороны не сказано. В разговоре с украинским президентом британский премьер выразил уверенность, что Украина в ближайшее время сумеет отвоевать занятые Россией территории и пообещал поставить самоходные гаубицы. По срокам Джонсон ничего не сказал, отметив, что произойдет это в "ближайшее время".

Всего Украина получит десять САУ, каких не известно. В Киеве предполагают, что речь может идти или о британских 155-мм САУ AS-90 или американских САУ M109, закупленных Британией у Бельгии специально для Украины. И те и те гаубицы ранее Лондон обещал привести в порядок и поставить Киеву. Ранее Британия обещала поставить Украине двадцать 155-мм самоходных гаубиц AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов к ним, а также двадцать M109.

О типе и количестве барражирующих боеприпасов так же ничего не известно.

155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы - 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Какой вариант получит Украина пока неизвестно. Темп стрельбы - 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.

В конце июня Джонсон пообещал Зеленскому поставить первую партию танков уже в августе. Правда не пояснил каких и сколько.