ГД одобрила проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей

Госдума приняла в первом чтении поправки в проект по вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и других операций за пределами страны. Депутаты рассмотрели законопроекта 5 июля, следует из информации, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проектом предлагается дополнить федеральный закон «Об обороне» новой статьей.

Как уточняется в пояснительной записке, в условиях проведения ВС РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории России, в частности спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами».

«Предлагается предоставить правительству РФ полномочия: принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики <…>, при введении специальных мер устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени», — отмечается в записке.

Специальные меры могут предусматривать: проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами, субъектами РФ, органами местного самоуправления; порядок их финансирования и материально-технического обеспечения; временное расконсервирование мобилизационных мощностей и разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

«Для сокращения сроков заключения госконтрактов и контрактов по государственному оборонному заказу законопроектом предусмотрено в случае принятия правительством решения о введении специальных мер в сфере экономики закупка у единственного поставщика отдельными видами юрлиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе», — отмечается в документе.

Предусматривается запрет для юрлиц отказываться от заключения госконтрактов, если речь идет об услугах, товарах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.

Законопроект был внесен правительством РФ на рассмотрение в Госдуму 30 июня.

Ранее, 25 мая, Госдума на заседании приняла сразу в трех чтениях законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о военной службе.По мнению инициаторов изменений, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.