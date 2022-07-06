В Норвегии модернизируют устаревшие американские БТР

Норвегия модернизирует парк устаревших бронетранспортеров (БТР) M113, которые эксплуатируют с 1960 года. Машины производства США получат новое электронное оборудование, пишет Defence Blog.

Бронетранспортеры модернизируют в середине срока службы. Компания MilDef предоставит Норвежскому агентству оборонных материалов (NDMA) оборудование для усовершенствования машин в 2022-2023 годах.

Отмечается, что модернизированные M113 получат новые дисплеи, компьютеры и сетевое оборудование для управления войсками. Стоимость оборудования, которое поставят в 2022 году, составит примерно 1,1 миллиона долларов, а в 2023 году на модернизацию потратят около 6,7 миллиона долларов.

Серийное производство БТР M113 начали в 1960 году. Базовая версия гусеничной машины получила алюминиевую броню и бензиновый двигатель. В арсенал M113 входит крупнокалиберный пулемет M2HB.

В мае сообщалось, что Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 без вооружения. БМП стала развитием бронетранспортера M113.